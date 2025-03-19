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導演王家衛構思Prada全新餐廳 「Mi Shang迷上」落腳上海榮宅

記者釋俊哲／即時報導
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位於倫敦的Prada Caffè，其投影牆上展示過去Prada曾打造的秀場空間，領人浸淫在時尚的時光隧道中。(Prada提供)
位於倫敦的Prada Caffè，其投影牆上展示過去Prada曾打造的秀場空間，領人浸淫在時尚的時光隧道中。(Prada提供)

電影之所以被譽為「第八藝術」，正因為在音聲與畫面之間，讓人得以遁入另一方世界，而每一位擁有鮮明風格的電影導演都像帶人踏入了一個迷幻、獨特的平行宇宙。Prada宣佈由香港導演王家衛構思的首家亞洲獨立餐廳「Mi Shang迷上」，將在中國上海靜安區的歷史建物、Prada榮宅中開幕。

過往Prada已於2023年在倫敦開設了Prada Caffè、以及2024年時於新加坡ION購物中心開設了亞洲的第一間Prada Caffè；本次則是Prada二度邀請王家衛合作，後者則從「郵票」（Tête-bêche）為概念，將米蘭、上海兩座城市交融於斯。

事實上，王家衛電影如《2046》、《花樣年華》中所散發的華麗、懷舊與迷人風味，正與上海這座古城的風韻不謀而和，而位於榮宅二樓的咖啡廳與餐廳，並將提供全天候服務與精緻餐飲，將米蘭與上海的烹飪傳統，食材與風味交互激盪出風味的花火。Prada咖啡廳與餐廳將自3月31日起開放，實際營業時間為每天早上10點至晚上10點，並將自3月29日中午起、開放預約。

位於倫敦Harrods百貨Hans Road的Prada Caffè，是倫敦城市...
位於倫敦Harrods百貨Hans Road的Prada Caffè，是倫敦城市中別具一格的義式生活空間。(Prada提供)

義式美食是前往Prada Caffè的必點菜色，並透過Aperol Spritz...
義式美食是前往Prada Caffè的必點菜色，並透過Aperol Spritz、Negroni等經典調飲，感受地中海的度假氛圍。(Prada提供)

王家衛以「郵票」（Tête-bêche）為概念，將米蘭、上海兩座城市交融於Pra...
王家衛以「郵票」（Tête-bêche）為概念，將米蘭、上海兩座城市交融於Prada 榮宅二樓的餐飲空間中。(Prada提供)

位於中國上海古建物中的Prada榮宅，將在31日為全新餐廳揭幕。(Prada提供...
位於中國上海古建物中的Prada榮宅，將在31日為全新餐廳揭幕。(Prada提供)

PRADA 王家衛

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