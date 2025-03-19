獲海底撈賠款 請客男被飯友要求平分 網友批：拿錢才想AA

男子在海底撈火鍋鍋底小便，引發爭議。(取材自豫視頻)

針對兩名男子先前在海底撈上海外灘店包間用餐後，在火鍋鍋底中小便一事，海底撈近日發表聲明稱，對2月24日00:00至3月8日24:00期間在該店內用餐的4109單顧客，進行全額退餐費，並提供訂單補償10倍的額外付款；一名獲得補償的顧客卻因此收到一起吃飯的朋友要求平分賠款，再度掀起網友討論。

「海底撈補償的錢是不是應該分一分？」大河報報導，海底撈補償的5600元到達後，陳晨在群組裡看到一起吃飯的朋友要求平分這筆錢的資訊，他們認為大家都面臨食品安全風險，應該共享補償，而請客與平分是兩回事。

陳晨的觀點與朋友相反，他認為自己是請客者，海底撈的補償直接打到他的帳戶，而且協議也是和他簽的，「從流程來看這就是給我的補償」。

面對朋友的要求，陳晨很糾結，他把自己的尷尬經歷發到網上，「這錢到底要不要分？不分有點傷朋友感情，分了我心裡又覺得委屈」，這篇文章立刻引發網友熱烈討論。有網友認為，「海底撈的補償是向當天來吃飯的所有人表達歉意，是對所有人的補償，理應平分。」但也有網友表示，「誰付的錢誰就應該拿錢，付錢的時候沒AA，拿補償金的時候為何想著要AA呢？」

據報導，陳晨表示，當天同桌有四位朋友，原計畫分給他們每人1000元，但貼文發出後，許多網友建議他不要分，他決定不分，「他們只是飯搭子和麻將搭子，也不算是關係非常好的朋友。」

河南 澤槿律師事務所主任付建表示，收到補償的顧客沒有義務分錢，不分也不違法，補償款應由請客者收取。