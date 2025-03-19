過期食材換標籤繼續用 華萊士還爆偽造員工健康證

華萊士鄭州百福街店，該店周邊有學校及多個住宅區，某外賣平台顯示該店月售2000+。 (取材自新京報)

「吃完華萊士，連上六次廁所」、「華萊士套餐讓我上吐下瀉」……，網路上，不少顧客投訴食用華萊士漢堡炸雞後出現嘔吐、腹瀉等症狀；新京報記者臥底暗訪華萊士門店，發現存在頻繁修改「效期標籤」，及使用過期食材製作餐食的情況，有門店更被曝出員工偽造健康證；對此華萊士總公司致歉，並將涉事門店永久停關。

新京報報導，今年2月份以來，記者隨機在河南鄭州 、安徽合肥的華萊士兩家門店進行臥底暗訪，發現涉事門店透過「移花接木」方式掩蓋食材過期問題，店員將已用完的保質期內包裝袋留存，再將過期變質的生菜重新封裝，冒充新鮮食材；而雞腿肉、雞排等肉品在達到廢棄時間後，被店長要求打印新效期標籤繼續使用。

另外，由於店內炸油出現顏色變深，臥底記者取樣送驗後發現酸價超出國家強制標準的數值這，意味著該店在炸油超標的情況下，仍在炸製食材並售賣。鄭州經北六路店還被曝通過中介偽造全員健康證，店長在暗訪中直言，「假證已成為行業潛規則」。

據報導，華萊士遭踢爆後，在官方微博 發布致歉信，稱這些事件暴露出公司在運營管理中的嚴重疏漏，辜負廣大消費者的信任，並聲明涉事門店永久關停，相關涉事員工予以開除；即日起，公司對全國門店開展為期30天的衛生安全自檢與突擊抽查，每天進行公示，確保運營標準嚴格執行，並主動配合相關監管部門進行檢查，及時改進問題。

公開資料顯示，華萊士在全中國有超過2萬家門店，已成為同品類餐飲企業中的巨頭。