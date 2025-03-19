組團坑老？搶生意？攜程主席倡「共享爺奶」助育兒挨酸

杭州九華社區推出「共享奶奶」幫忙接送雙職工家庭的孩子上下學。(取材自潮新聞)

近日，多地出現「共享奶奶」模式，幫助雙職工家庭接送孩子獲得廣泛支持。攜程集團董事局主席梁建章認為，「共享爺爺奶奶」可緩解年輕人育兒壓力，促進代際融合，並建議參考杭州經驗，讓低齡健康老人參與，為社會創造價值。但也有網友指出責任歸屬與權益保障不足，就是「組團坑老」。

觀察者網報導，梁建章在微博 發文表示，高昂的育兒成本和女性在職場與家務間的雙重壓力進一步抑制生育意願，導致2023年中國生育率降至1.01。同時，中國老齡化進程迅猛，60-69歲低齡老人占比55.83%，該群體健康水平較高，具備較強的社會參與能力，是「共享爺爺奶奶」模式的重要參與者。

梁建章提議參考杭州「共享爺爺奶奶」模式。2019年開始至今，寧波鄞州區東錢湖鎮清泉社區的「共享奶奶」志願服務隊已經接送並照料了600多名兒童。杭州市九華社區「夜鷹志願者」團隊自主發起的「共享奶奶」項目，主要針對幼兒園到小學四、五年級的兒童，接送孩子至社區活動中心、圖書館等場所，並提供課後臨時看護與簡單陪伴。

梁建章認為，「共享爺爺奶奶」模式不僅是一種社會互助形式，更是促進代際融合的重要途徑。許多低齡老人退休 後，雖然身體健康、精力充沛，但往往面臨生活空虛、缺乏社會參與感的問題，「共享爺爺奶奶」模式為他們提供了一個實現自我價值的平台。

不過，共享奶奶等社區互助平台雖然在各地取得了一定的發展，但仍面臨信任缺失、制度缺位、技術滯後、風險管理不足及參與動力弱等挑戰。梁建章認為，解決上述困難，需要設立全國性組織平台，強化政府的主導和監管作用，加強制度建設與科學運營。