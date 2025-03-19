健康營銷？ 教「古法米湯」代替奶粉養寶寶 中醫博主被禁言

近期有博主倡導米湯代替奶粉餵寶寶引發討論。圖為在西安出生的新生兒示意圖。(新華社)

近日有網紅博主發帖教人「古法米湯炮製」，聲稱米湯能代替奶粉，但因未提供科學依據引發爭議，已被平台進行禁言處置，並扣除近期全部廣告收益。有網友指出，該博主帳號實為海南某貿易公司所有，質疑利用健康話題營銷牟利。

潮新聞報導，擁有32萬粉絲的微博 中醫博主「@張玄化」近日發表視頻「古法米湯炮製-代替奶粉用」，聲稱「米湯喝到十個月就可以了，十個月以後停母乳和米湯，開始換蓮藕粥餵養，寶寶就會長得特別壯，而不是胖」、「喝奶粉的寶寶大便酸臭、容易哭鬧、容易生病、容易水腫，今天帶大家炮製米湯，可以完全代替奶粉和母乳的米湯。」

該視頻引發爭議後，有用戶留言強調「米湯無法代替母乳或奶粉」，並指出其營養缺陷。面對輿論壓力，張玄化曾補充解釋稱「米湯僅適用於無母乳且奶粉過敏的極端情況」，但未提供科學依據。有網友指出其帳號實為海南某貿易公司所有，質疑其利用健康話題進行營銷牟利。

微博13日發布通告稱張玄化多次發布「米湯代替奶粉」等無科學依據的內容，已對其進行禁言處置，並扣除近期全部廣告收益。