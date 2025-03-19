網紅店+商場疊加效應 烤匠北京首店 入座要排7小時

晚間8點，烤匠朝陽合生匯店等候區排號的食客依然眾多。(圖／本報系北京傳真)

「現在排隊的話，要凌晨1點以後才能吃上！」周六下午6點多，位於北京朝陽合生匯的烤魚店烤匠餐廳外，服務員大聲提醒圍在身邊準備取號的顧客。張帥 拿到的取號單上寫著「中桌，前面有656桌」。凌晨1點40分，張帥終於等到服務員喊他的號了。

「去年9月開業後，凌晨1點還有顧客排號等位成常態。原計畫每天下午有半小時閉餐時段，但因為人太多，開業第二天就取消了。」店長徐兵說，「本以為入冬後客流少了，就可以恢復正常營業時間，沒想到一直熱度不減，時常營業到淩晨2點。」烤匠提供的一份資料顯示，開業至今，烤匠合生匯店平均每天取號1500桌左右，最多曾達到2894桌。

最近兩三年，京城餐飲業每隔一段時間就會有個高人氣品牌出現：費大廚、辣可哥、桂滿隴…，這些門店的共同特徵是先在長沙、上海等地火起來，然後在北京高人氣商圈落地首店後引發排隊潮。

在不少烤匠粉絲看來，烤匠的火爆主要源於網紅店與京城商場「頂流」的疊加效應。來北京前，烤匠已經開了70家直營店，是川渝地區的網紅餐廳。2023年，創始人冷豔君計畫走出川渝，決定首先來到北京。北京首店落在哪？「要進就進最火的商場。」當年，冷豔君帶著團隊進京考察，最終決定落腳朝陽合生匯的21街區。

21街區堪稱朝陽合生匯的「流量密碼」。即便是晚上8點多，街區裡的顧客依然摩肩接踵。網紅品牌紮堆且不斷換新，讓這個總面積近2萬平方米、200多家品牌聚集的地下食街成為年輕人打卡的好去處。

高流量商圈和社交媒體的傳播，放大了烤匠的聲量，而烤匠也在填補商圈的空白。朝陽合生匯負責人解釋，像烤匠這樣的南方餐飲在北方較為稀缺，品牌的差異化、獨特性吸引消費者到訪，甚至不乏遊客跨城嘗鮮。

朝陽合生匯去年引入36家首店，其中餐飲首店占比超40%。去年京城共有960家首店落地，涵蓋零售、餐飲等多個領域，極大豐富了商業生態和消費者購物體驗。