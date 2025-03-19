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AI大戰 美的集團人形機器人曝光 聽話會跳舞

中國新聞組／北京19日電
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美的集團副總裁兼美的集團CTO衛昶指，美的機器人分為家電機器人化和聚焦人形機器人的整機開發。(取材自澎湃新聞)
美的集團副總裁兼美的集團CTO衛昶指，美的機器人分為家電機器人化和聚焦人形機器人的整機開發。(取材自澎湃新聞)

AI人形機器人是中國今年的熱詞之一，中國多個機器人品牌接連發布新品、新技術消息。美的集團人形機器人近日首次曝光，這款機器人不僅能跳舞，還能聽懂語音指令並按照指令去完成相應操作。美的集團副總裁兼美的集團CTO衛昶透露，近期成立人形機械人創新中心，將加大力度拓展相關領域研發。另外，四川德陽東宇資訊技術有限責任公司研製的「機器狗」近日在微信朋友圈火熱「出圈」。

來源：udn

據澎湃新聞報導，衛昶表示，目前，美的已整合研發資源，成立人形機器人創新中心進行人形機器人研發，希望能開發出短期落地的產品，同時也能布置中長期的技術與產品。

衛昶指出，美的機器人主要分為家電機器人化和聚焦人形機器人的整機開發。在家電產品中融入人形的技術，機器人的技術，比如說視覺、機械手臂、人機互動等。同時，深入應用場景，探索在B端（企業客戶）機器人一些能落地的場景。

衛昶認為，人形機器人的核心零件本身對美的不是挑戰，美的有這方面的技術人才，知道怎麼做，能夠快速轉入到人形機器人零件的開發，人形機器人真正的挑戰是它的操作能應付複雜的場景，所以在具身智能算法方面需要更多的投入。

衛昶此前曾透露，「目前美的已成立人形機器人創新中心進行人形機器人研發，美的技術團隊在過去一段時間一直聚焦於人形機器人核心零部件—減速機、電機、傳感器、控制器等方面研發，目前已取得比較好的進展，相關機器人零部件機樣機已出來，正在內部機器上試用。」

除了美的集團近日公開新款人形機器人，界面新聞指出，廣東機器人「七劍客」之一的越疆也於近日推出，全球首款同時具備靈巧操作和直膝行走的全尺寸具身智能人形機械人產品Dobot Atom，售價人民幣19.9萬元（約2.7萬美元）起，標誌全尺寸人形機械人正式進入19.9萬元價格帶，「量產時代或將提前到來」。目前，越疆已開展與中國內一線車廠、電子製造廠、咖啡奶茶店的場景合作，並將於今年年中實現試產和批量。

另據本報系聯合報報導，近日，一隻靈活可愛的「機器狗」在微信朋友圈火熱「出圈」。據悉，該產品來自位於四川德陽高新區的東宇資訊技術有限責任公司，屬於輕型四足自主作業機器人，具備高度的智慧化和自主化能力，能夠適應各種複雜環境和任務需求。

機器狗能夠完成多種複雜工作。(圖／本報四川德陽傳真)
機器狗能夠完成多種複雜工作。(圖／本報四川德陽傳真)
美的集團人形機器人近日首次曝光，這款機器人不僅能跳舞，還能聽懂語音指令並按照指令...
美的集團人形機器人近日首次曝光，這款機器人不僅能跳舞，還能聽懂語音指令並按照指令去完成相應操作。(取材自澎湃新聞)

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