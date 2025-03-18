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貴州錦屏羽球業銷全球60多國、地區 帶動1.6萬養鵝戶

中國新聞組／北京18日電
工人在貴州省錦屏縣銅鼓鎮馬台生態種鵝養殖基地清掃鵝舍。（新華社資料照片）
工人在貴州省錦屏縣銅鼓鎮馬台生態種鵝養殖基地清掃鵝舍。（新華社資料照片）

時下，走進貴州錦屏經濟開發區亞獅龍產業園車間（廠房），一台台功能各異的機械設備正在高速運轉，機器轟鳴聲與工人忙碌的身影交織成一幅圖景。生產線上，一顆顆潔白的羽毛球經過38道工序後，被裝入印有「貴州製造」的包裝盒，等待發往全球60多個國家和地區。

中新社報導，「產業園每天生產近2萬打羽毛球，目前在趕製丹麥、馬來西亞、泰國等地的訂單。」貴州亞獅龍體育文化產業發展有限公司生產經理胡兵介紹，2024年貴州亞獅龍產值達5.69億元人民幣(約7870萬美元)，出口額突破1300萬美元，增速超過往年。 　

這一數據背後，是錦屏縣在全球羽毛球市場中的強勢崛起：全球每十個羽毛球中就有一個產自這裡。1928年成立的亞獅龍是一個源自英國的羽毛球品牌，在世界羽壇上享有盛名，2017年通過招商落戶錦屏縣。 　　

羽毛球雖小，卻是技術型產業。園區車間內，智能分揀系統正對鵝毛進行分級，通過高光譜成像技術識別毛片厚度、彎曲度等指標，替代傳統人工篩選，智慧化升級使國際訂單交付周期大大縮短。 　　 　　 　　

一般來說，一個球上有16片羽毛，而一隻鵝或鴨可做球的只有14片羽毛。為滿足產業園龐大的羽毛需求，錦屏建成種鵝養殖、鵝蛋孵化、鵝苗育雛、商品鵝養殖四大類型的基地，2024年該縣鵝產業實現年出欄100萬羽，養殖環節帶動1.6萬戶農民增收。 　　

在錦屏縣銅鼓鎮馬台鵝養殖基地，數萬羽鵝在標準化棚舍中生長。每隻鵝的14根翎毛被精準採集，送往亞獅龍園區；鵝肉則運往肉食品加工廠，加工後銷往中國各地，形成「一羽兩用」的循環經濟模式。

從鵝養殖到產業生態圈，一片鵝毛在錦屏托起了一條特色產業鏈。目前，球拍、球服、球包等相關企業陸續落戶錦屏，貴州錦屏經濟開發區由亞獅龍原來的一家企業變成了16家。　　

在錦屏經濟開發區貴州亞獅龍體育文化產業發展有限公司羽毛球生產基地，工人檢查羽毛球...
在錦屏經濟開發區貴州亞獅龍體育文化產業發展有限公司羽毛球生產基地，工人檢查羽毛球成品。（新華社資料照片）

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