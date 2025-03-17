央視揭食安亂象／記者「用生命測評」 切斷與家人聯繫

央視前天「3·15晚會」揭發多個食安亂象，並披露了記者臥底、實探「用生命測評」的採訪花絮。調查過程中為免暴露身分，有暗訪記者以演技騙對方說出行業黑幕；有記者不惜「以身試毒」，十幾家大量問題食品吃到吐，胃成了檢測儀；甚至接受非法注射、呼吸道被灼傷，父母妻兒都斷絕來往。一位從業10年的調查記者坦言：「我們像在拍『舌尖上的生化危機』」。

據央視財經報導，「3·15」晚會揭發的非法添加真相令人怵目驚心，調查記者為調查這種食品加工工藝背後的貓膩，一家一家地跑工廠、跑經銷商，「用生命測評」撕開了消費安全背後的殘酷真相。其中，多位參與調查記者說，最難的不是進行取證，而是「吃」。

一名記者假扮採購商以「試吃樣品」為名，臥底探訪多個加工廠，為免對方懷疑，只能對有問題的樣品挨個品嘗，暗訪48小時裡，他們走訪了18家工廠和經銷商，從工業鹼泡製的鴨脖到硫磺熏製的辣椒，從亞硝酸鹽超標的蜜餞到非法保水劑增重的蝦仁，每一口都可能含致命添加劑。

有記者吃著吃著「抱著垃圾桶哇哇吐了」，吐完還要繼續採訪、繼續吃，被迫用身體「試毒」，回家後病了一場。「商家熱情推銷，我邊吃邊誇『夠鮮』，轉頭衝進廁所摳喉嚨催吐。」一名記者事後回憶。高強度試吃導致多人急性胃痙攣，甚至有人因長期攝入問題食品引發慢性胃炎，有記者自嘲：「隨身藥盒裡，止吐藥配保胃丹，比007的裝備還實用」。

食品行業並非唯一險境。在調查醫美騙局時，記者體驗過非法行醫者的注射，讓無證「醫師」在手臂扎針，留下永久性硬結；暗訪硫磺熏製食品加工車間時，有毒氣體導致呼吸道灼傷，咳血持續兩周；調查電子簽詐騙時，臥底高利貸平台，險些陷入「砍頭息」陷阱。

這些經歷被戲稱為「人體檢測儀的勳章」，一位從業十年的調查記者坦言：「我們像在拍『舌尖上的生化危機』」。還有一名調查互聯網金融記者調查時發揮演技，稱「社會上的事情，不該打聽的就別打聽，我是為你好」，令對方深信不疑，將內幕和盤托出。

記者們的拚命採訪，也引發「誰在靠記者的胃守護食品安全」的反思，有不少網民稱，當記者用嘔吐物換來熱搜，是否意味著監管體系存在漏洞和其他迄未改善的問題？曝光亂象不能總依賴記者的個人犧牲，更需要官方長期大力整治，並打通維權通道。