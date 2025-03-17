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女星郭曉婷曬發霉的一次性內褲 逼出大廠回應：已下架

中國新聞組／北京17日電
郭曉婷購買的貼身衣物有霉斑。（取材自微博）
郭曉婷購買的貼身衣物有霉斑。（取材自微博）

央視15日曝光「不滅菌一次性內褲」，稱市面上「出差旅行新選擇」、「EO滅菌、不用洗直接穿」、「抑菌率高達99%」有誇大嫌疑。女演員郭曉婷發文分享自己的經驗，自己曾經購買的一次性貼身衣物中發現疑似霉斑或汙漬的異物。生產這款內褲的屈臣氏表示，已暫時停售該產品。

來源：YouTube

新京報報導，@屈臣氏中國16日發文稱：「屈臣氏十分重視產品的質量和消費者的反饋意見，目前我們正在對有關產品的生產環節進行全面複查和追溯。同時，出於對消費者體驗的高度重視，我們已暫時停售該產品。感謝各界對我們的監督和關注。」

綜合媒體報導，郭曉婷分享一個極其糟糕又令人失望的購物體驗：「我在旅行和出差時曾多次使用這類產品，但竟然在其中發現疑似霉斑或汙漬的異物，可能和我一樣選擇這款產品的消費者不在少數。因此，慎重考慮後通過微博分享這次經歷，希望能引起品牌方的重視。」

郭曉婷購買的貼身衣物有霉斑。（取材自微博）
郭曉婷購買的貼身衣物有霉斑。（取材自微博）

郭曉婷畢業於上海戲劇學院，代表作品有「仙劍奇俠傳3」、「怪你過分美麗」、「步步驚心」等。

央視打假，在一次性內褲部分，市面上標榜「抑菌率高達99%」等，但直擊河南商丘一家生產一次性內褲企業夢陽服飾有限公司，原材料也隨意堆放，布料旁還堆著垃圾雜物，凌亂的編織袋裡裝滿即將銷往市場的一次性內褲。

廠區髒亂不堪，一次性內褲散發出刺鼻的劣質塑料氣味，生產車間工人們都是在徒手製作一次性內褲，未依照國家衛生標準執行。

商丘市虞城縣十多家生產廠家看到，車間隨意散漫生產的現象不在少數，生產好的一次性內褲被隨意堆放，工作台也是工人的餐桌。

在車間裡，工人正用噴槍往內褲上噴一種特別的液體——「槍水」。企業的工作人員稱，他們噴在一次性內褲上的液體，其實是一種強力速桿去汙劑，氣味不好聞，也不能直接用手去觸摸，「聞著有一股嗆鼻子味兒」。

郭曉婷購買的貼身衣物有霉斑。（取材自微博）
郭曉婷購買的貼身衣物有霉斑。（取材自微博）

河南 微博

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