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冰面隨時會裂開…北京陌生路人匍匐30米 救起落水老翁

中國新聞組／北京17日電
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于曉東在潮白河事發點岸邊。(取材自新京報)
于曉東在潮白河事發點岸邊。(取材自新京報)

北京潮白河在冬季結冰，一名老人在河面上散步時不小心跌入冰窟窿裡，所幸當時有數名路人見義勇為，為怕河面結冰加入碎裂，兩人趴在冰面上匍匐前進，將救生圈拋向老人後，奮力將他拉上岸。

新京報報導，北小營鎮後禮務村村民于曉東回憶，當天他帶著五歲的兒子在潮白河岸邊一個大水坑玩耍，下午準備回家時，聽到潮白河的方向傳了呼救聲。他靠近河面一看，發現有名老人在距離河岸幾十米遠的冰窟窿裡，僅在水面上露出一顆頭，載浮載沉。

于曉東急忙找了另外一名路人一起幫忙，拿了救生圈和車上的繩子往河面上走，「我們沒走幾步，就聽見冰面發出了滋啦滋啦的聲音，就怕裂開，別我們也掉進冰窟窿裡」，他說，於是兩人改成趴在冰面上爬行，並拉開距離，避免重量壓塌冰面。沿途，冰面仍開始輕微下沉，河水也一點點漫到了冰面上，浸濕了兩人的衣服。

順義區潮白河畔，于曉東向記者指著事發地的位置。(取材自新京報)
順義區潮白河畔，于曉東向記者指著事發地的位置。(取材自新京報)

兩人爬行了二、三十米後，在距老人二十米左右距離的位置停下，怕再前進會壓碎冰窟窿周遭的冰面，于曉東向老人扔救生圈，老人抓住後，于曉東和另一名路人抓住繩子，使勁兒往岸上拽去，岸上又陸陸續續來了幾個人幫忙，畫了半個小時終於將老人救上岸。

全身被汗水與河水溼透的于曉東說，見老人沒事，就帶著孩子回家了。隔天，落水老人的女兒陳女士在鄰裡間多方打聽，找到了于曉東的住址，連忙帶著父親和禮物登門致謝。

于曉東說，「其實中間我也有點兒害怕，但我尋思孩子在岸上看著呢，我得給他做個榜樣，我要是中途放棄了怎麼當爸爸。」後來，兒子在幼兒園收到了一封表揚信和獎狀，高興地跟他說：「那天我看見爸爸成英雄了。」

「我原來以為救人應該是一件很激動的事呢，但實際上救完人以後心裡特別輕鬆。」于曉東說。

3月7日，于曉東在家中回憶救人的事。(取材自新京報)
3月7日，于曉東在家中回憶救人的事。(取材自新京報)

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