21小時爬7000階梯 雲南無腿小伙「靠雙手」登頂泰山

靠著木手撐，王家德行動自如。(取材自人民日報)

雲南一位因意外失去雙腿的31歲小伙王家德，日前靠著雙手、花了21小時登頂泰山，相關視頻在網路上引起熱議。王家德說攀登過程一度難受到哭了出來，但周圍的登山客不斷為他打氣，最終克服7000餘級階梯，成功登頂；而他將繼續挑戰「五岳」中其他四座高山。許多網友被他的精神感動，紛紛留言點讚：「堅強的人！」「小伙子真棒！」

人民日報報導，王家德來自雲南省大理白族自治州南澗彜族自治縣寶華鎮雲華村，2013年，年僅19歲的他在昆明打工時遭遇了一場意外事故，奪走了他的雙腿，當時他身心受創，一度陷入迷茫，整天把自己封閉在輪椅上。

偶然間，王家德看到了同樣失去雙腿的陳州的勵志故事。陳州憑借頑強的毅力，用雙手書寫別樣人生的經歷，令他深受觸動，他立下志向，也要憑借雙手攀登泰山，挑戰自我。

王家德在家門前活動身體。(取材自人民日報)

王家德重新振作，嘗試了各種工作，擺攤賣水果、在家養雞，還涉足電商 帶貨領域，甚至先後前往浙江、廣東等地打工。陳州還送了他兩個8斤重的木製手撐，鼓勵他積極生活。

今年3月8日，王家德挑戰登頂泰山，當天氣溫攝氏3度。面對7000餘級台階，王家德深吸一口氣，將手撐穩穩地插入青石縫隙，以雙手作為支點，擺動腰臀，開始了艱難的攀登之旅。攀爬途中，困難接踵而至，有的路段布滿露水，濕滑不堪，他手中的手撐不時打滑，讓他必須使出更多力氣避免摔倒；到了後段，地勢愈發陡峭，他不得不盡量將身體彎曲，憑借瞬間爆發的彈射而上。

王家德夜爬泰山。(視頻截圖)

極度的疲憊與身體的疼痛不斷折磨著他，在難以承受的時刻，王家德忍不住哭了出來。「旁邊有人不斷喊『加油』」，周圍遊客的鼓勵，給予他繼續攀登的力量。王家德的雙手愈來愈沉重，到最後幾級台階時，他已經無力再提起木製手撐，於是改靠雙手，一級一級地往上挪動。在周遭遊客的鼓掌聲下，3月9日中午，王家德歷經21小時終於爬完了7000餘級階梯，成功登頂泰山。

王家德登頂泰山的視頻被發布到網上後，迅速引發廣泛傳播，無數人被他的事跡所感動和鼓舞。王家德也因此充滿自信，堅定地表示：「我還要登頂『五岳』中剩下的四座高山。」

「生命以痛吻我，我卻報之以歌」，王家德透露，目前他依靠政府發放的低保和殘疾人補貼維持生活，日常生活起居也都能自理。