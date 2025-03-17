我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

前香港首富、恒基地產創辦人李兆基逝世 享壽97歲

找回失散24年兒子 深圳富豪團圓宴送奔馳…兒1理由婉拒

中國新聞組／北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
千萬富翁謝岳（左）為兒子大辦團圓宴。（取材自風芒新聞）
千萬富翁謝岳（左）為兒子大辦團圓宴。（取材自風芒新聞）

深圳富豪謝岳16日為失散24年尋回的兒子謝浩男舉辦團圓宴，當場表示送兒子一輛約300萬元（人民幣，下同，約41.7萬美元）的奔馳G63，外加一張存著給謝浩男教育基金的銀行卡，不過被謝浩男婉拒，他說「爸爸這麽牛，我相信以後也能靠自己去得到這些」。此前被「河北千萬富翁」尋回的兒子解清帥也和父親到場參加謝岳父子團圓宴，解清帥感動地說「就像看到當初的自己」。

綜合九派新聞、極目新聞和紅星新聞報導，謝岳日前在深圳龍華區一家酒店舉行與失散多年的兒子謝浩男的團圓宴，當場送給兒子一台奔馳G63，及一張含有教育基金的銀行卡。不過，謝浩男婉謝了謝岳的好意，稱自己還在讀研，以後還打算讀博，暫時不會開車，也不需要卡，「爸爸這麽牛，我相信以後也能靠自己去得到這些。」

謝岳說，「現在我兒子回來了，我覺得靠山基石都有了」。

謝浩男(中)與謝岳(右)。(取材自九派新聞)
謝浩男(中)與謝岳(右)。(取材自九派新聞)

謝浩男出生於1998年11月26日，2001年1月14日在深圳市南山區白石洲失蹤。在警方協助比對DNA下，今年3月與父親謝岳認親。謝岳稱，謝浩男是被一個推車賣水果的人販子拐去了河南，已經被深圳警方抓獲。

謝岳稱，得知孩子現在還是一個雙一流大學在讀的研究生，「我感到特別開心，（兒子）搞科研的，我心裡一直在想，祖墳上冒煙了。」

對於網傳謝浩男的養父母在他初中時車禍去世，謝浩男闢謠稱養父母並沒有去世，且挺健康的。

謝家父子的團圓宴，之前引起關注的「河北千萬富翁尋子」解清帥及其父親解克鋒也來到現場。解清帥說，「看到他們父子相聚的場面，真的特別的感動，就像看到了當初的自己」，他也說，「今後兩人也可以經常交流，畢竟剛尋親成功的孩子，都會有一些心理負擔。」

解清帥（左一）和謝浩男（右二）交流。(取材自紅星新聞)
解清帥（左一）和謝浩男（右二）交流。(取材自紅星新聞)

解清帥說，成功尋親回家之後，剛開始還是感覺到陌生，但家人很包容他，這一年多相處得很融洽。「我希望還沒回家的孩子不要猶豫，一定要及時去採血，可能你的父母正在找你。」

2023年12月，解克鋒在為兒子解清帥舉辦答謝宴後，為幫助謝岳尋親，將「98年尋子群」群主轉讓給謝岳，希望把這份好運氣傳給謝岳。如今，謝岳尋親成功，解克鋒也感到十分欣慰。

河南 DNA

上一則

中國外交部證實台海軍演 針對外部勢力縱容支持台獨

延伸閱讀

深圳富豪懸賞4500萬尋回失蹤24年兒子「我終於上岸啦」

深圳富豪懸賞4500萬尋回失蹤24年兒子「我終於上岸啦」
美東深圳總商會暨聯誼會蛇年春節團拜

美東深圳總商會暨聯誼會蛇年春節團拜
德國奔馳不畏貿易戰？智駕車將採中國技術

德國奔馳不畏貿易戰？智駕車將採中國技術
退租要拆窗驗灰…民警調解 深圳二房東吼「不要插嘴」

退租要拆窗驗灰…民警調解 深圳二房東吼「不要插嘴」

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
樂聚（深圳）機器人技術有限公司技術人員在調試一部人形機器人。(新華社)

華為聯手2中企 推全球首款5.5G機器人 高精度定位

2025-03-07 01:15
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥

2025-03-12 17:51

超人氣

更多 >
中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警
綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」

綠卡工程師入境被拘留 母稱他被脫光衣服「暴力審問 」
披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法

披薩中間為何有「小桌子」？他示範1超衛生用法
失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲

失蹤近一年 加州華女恐被謀殺 洋丈夫首發聲
首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄

首批260多名黑幫移民 從美國運至薩爾瓦多監獄