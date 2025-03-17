找回失散24年兒子 深圳富豪團圓宴送奔馳…兒1理由婉拒

千萬富翁謝岳（左）為兒子大辦團圓宴。（取材自風芒新聞）

深圳富豪謝岳16日為失散24年尋回的兒子謝浩男舉辦團圓宴，當場表示送兒子一輛約300萬元（人民幣，下同，約41.7萬美元）的奔馳G63，外加一張存著給謝浩男教育基金的銀行卡，不過被謝浩男婉拒，他說「爸爸這麽牛，我相信以後也能靠自己去得到這些」。此前被「河北千萬富翁」尋回的兒子解清帥也和父親到場參加謝岳父子團圓宴，解清帥感動地說「就像看到當初的自己」。

綜合九派新聞、極目新聞和紅星新聞報導，謝岳日前在深圳龍華區一家酒店舉行與失散多年的兒子謝浩男的團圓宴，當場送給兒子一台奔馳G63，及一張含有教育基金的銀行卡。不過，謝浩男婉謝了謝岳的好意，稱自己還在讀研，以後還打算讀博，暫時不會開車，也不需要卡，「爸爸這麽牛，我相信以後也能靠自己去得到這些。」

謝岳說，「現在我兒子回來了，我覺得靠山基石都有了」。

謝浩男(中)與謝岳(右)。(取材自九派新聞)

謝浩男出生於1998年11月26日，2001年1月14日在深圳市南山區白石洲失蹤。在警方協助比對DNA 下，今年3月與父親謝岳認親。謝岳稱，謝浩男是被一個推車賣水果的人販子拐去了河南 ，已經被深圳警方抓獲。

謝岳稱，得知孩子現在還是一個雙一流大學在讀的研究生，「我感到特別開心，（兒子）搞科研的，我心裡一直在想，祖墳上冒煙了。」

對於網傳謝浩男的養父母在他初中時車禍去世，謝浩男闢謠稱養父母並沒有去世，且挺健康的。

謝家父子的團圓宴，之前引起關注的「河北千萬富翁尋子」解清帥及其父親解克鋒也來到現場。解清帥說，「看到他們父子相聚的場面，真的特別的感動，就像看到了當初的自己」，他也說，「今後兩人也可以經常交流，畢竟剛尋親成功的孩子，都會有一些心理負擔。」

解清帥（左一）和謝浩男（右二）交流。(取材自紅星新聞)

解清帥說，成功尋親回家之後，剛開始還是感覺到陌生，但家人很包容他，這一年多相處得很融洽。「我希望還沒回家的孩子不要猶豫，一定要及時去採血，可能你的父母正在找你。」

2023年12月，解克鋒在為兒子解清帥舉辦答謝宴後，為幫助謝岳尋親，將「98年尋子群」群主轉讓給謝岳，希望把這份好運氣傳給謝岳。如今，謝岳尋親成功，解克鋒也感到十分欣慰。