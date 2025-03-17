西裝褲穿太緊「不雅觀」？ 央視前女主持1句話懟回去

知名主持人張蕾在社交平台發布一條在台上主持的視頻，視頻中的穿搭引發爭議。（取材自新聞晨報）

前央視主持人張蕾日前在社交平台發布一條在台上主持的視頻，而視頻中的穿搭卻引發爭議。當天她穿著一套淺藍色的西服套裝，部分網友覺得西裝過於修身，尤其是西裝褲子的設計，剪裁過於緊繃，吐槽不雅觀；還有人說「褲子穿得太明白」，把小肚子都顯露出來了。

新聞晨報報導，張蕾隨後曬出健身運動的照片，並且發文回懟：「遠離負能量，人心髒，看什麼都髒！願這個世界越變越好，祝福那些不了解你卻信口雌黃詆毀你的人」；她還在評論區回覆網友，表示並沒有生氣，只是覺得無聊。

報導指出，有網友紛紛力挺張蕾，留言表示，「別生氣蕾姐加油，有低俗人也有高雅人」、「這麼大個子美女，你們就只盯著褲子看，眼睛到處盯，還說人家不雅」、「走自己的路，讓別人去說吧，我們都支持你，陽光自信」、「我覺得特別合適特別漂亮啊，幹嘛非得拘謹的活著」。

不過也有網友提議，以後上台還是穿合適尺寸的衣服，「談不上髒吧，沒必要說這麼難聽，公眾人物注意形象也很正常，那套衣服確實不太適合」、「作為主持人，這穿著確實不得體，但未到不雅的程度」、「穿寬鬆一點更符合中庸之道，切記」。

張蕾，1979年出生於山西，北京電影學院視聽傳媒學院副教授，主持過「歡樂中國行」、「綜藝盛典」等節目。