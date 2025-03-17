「鄰居不是活人」 佛山出現骨灰房 近千業主包圍抗議

15日晚上有近千住戶在涉事大廈外抗議示威，要求拆除疑似「骨灰房」。（視頻截圖）

「我的鄰居不是活人」，廣東省佛山市一個小區16日爆發大規模社會抗爭事件。天御江畔小區15棟一戶人家裝修的影片在網絡上廣泛流傳，疑似「骨灰房」的裝修風格讓其他業主感到不安，網傳會被用作放置骨灰或供奉泰國 靈童「古曼童」，恐波及當地樓價，近千業主在涉事大廈外抗議示威，高喊「拆掉」。在當地政府介入處理並承諾拆除後，民眾才和平散去。

香港 01報導，涉事業主在該屋苑的15棟豪氣購入3個單位。相鄰業主發現異樣，懷疑其裝修的是「骨灰房」，但涉事業主卻堅稱是用來供奉的「佛堂」。

影片顯示，涉事正在裝修的單位裡，滿牆深黑牆紙貼金佛像，一堵牆都是漆成黑褐色的「供龕」，並分成三四層，明顯不是櫥櫃、古玩架。整個單位氣氛詭異，不像是正常生活起居的裝修風格。有屋苑業主稱，他們被這一事件搞得人心惶惶，睡都睡不好。

法治日報報導，「我的『鄰居』不是活人」這一情況也曾在中國多地出現，網友在合法性和社會觀念等方面針對這一情況爭議不斷。北京市煒衡（廣州）律師事務所高級合夥人、律師陳博齊表示，如果業主是自住，存放自家已逝家屬骨灰，且未對其他鄰居造成不良影響，從法律層面來說，不算違法；但要是裝修成可存放多個靈位，後續用於出租或出售的「骨灰房」，依據現有法律框架，也涉嫌違法。