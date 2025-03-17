青海書記、省長與雷軍座談 背後是一項重要布局

青海省委書記吳曉軍（右）與小米集團創始人、金山軟件董事長雷軍座談。（視頻截圖）

近日，青海省委書記吳曉軍、省長羅東川與小米 集團創始人、金山軟件董事長雷軍在北京座談，強調雙方將繼續在人工智能 （AI ）、數字辦公等領域深化合作，助力青海經濟社會高質量發展。青海在綠色產業的深入布局，成為緊抓AI發展時代機遇的最大籌碼。

北京青年報旗下新媒體「政知見」報導，青海近年來大力發展清潔能源，2024年電力總裝機突破7100萬千瓦，清潔能源、新能源裝機占比分別達94.6%、70%，在全中國率先實現新能源裝機和發電量占比「雙主體」。且青海的自然條件能有效降低電力消耗，是發展綠色算力的「天然良港」。

在此次座談中，吳曉軍、羅東川提到青海正搶抓人工智能發展時代機遇，算電協同工作獲得國家首批支持，「能源極足、電價極低、綠電極優、氣候極好、能耗極少、回報極高」的綠色算力發展優勢正不斷彰顯。

吳曉軍、羅東川表示，希望雙方「在原有基礎上進一步深化合作，將雙方的特色優勢緊密結合，繼續加大在青海的投資布局力度，因地制宜發展以綠色算力為引領的新質生產力，在推動科技創新和產業創新融合發展中攜手實現互利共贏。」

雷軍表示，將充分發揮金山軟件創新和生態整合優勢，繼續在人工智能、數字辦公等領域深化合作，助力青海經濟社會高質量發展。

據了解，青海黨政「一把手」已經多次走出去，成為青海發展綠色產業的「代言人」。2024年7月，青海舉行綠色發展投資貿易洽談會，吳曉軍向企業發出邀請，也就是在那次活動上，青海省人民政府與金山集團簽約達成戰略合作。

根據戰略協議，青海省政府積極支持金山軟件（金山集團）以市場化方式參與青海省數字政府、智慧文旅、智慧醫療、工業能源等應用場景建設，基於算力平台與雲辦公及數字化轉型能力的結合，進行政務服務、社會治理、民生服務等場景的提質增效與模式創新，支撐數字青海轉型升級。