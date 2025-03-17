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四川德陽導入「AI醫生」 健檢報告1分鐘搞定

中國新聞組／綜合報導
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滑鼠輕點，瞬間生成智慧隨訪報告。（圖／本報四川德陽傳真）
滑鼠輕點，瞬間生成智慧隨訪報告。（圖／本報四川德陽傳真）

近日，在四川省德陽市羅江區金山鎮中心衛生院慢病一體化診室裡，公衛醫生曾麗文輕點螢幕，一份高血壓患者的智慧隨訪報告瞬間生成。AI不僅自動分析了患者近3個月的血壓波動趨勢，還結合用藥記錄和飲食習慣，給出了「減少醃製食品攝入」等個性化建議。

這一幕正是四川省健康檔案雲平台接入人工智慧大模型DeepSeek後帶來的變革。作為四川首個試點單位，羅江區通過AI技術賦能基層公共衛生服務，在居民健康管理、醫防融合、慢病防控等領域探索出一條「數智化」新路徑。「以前整理這些資料要花十多二十分鐘，現在系統1分鐘就能生成報告，還能自動推送到居民手機端。」曾麗文表示。

過去，居民健康檔案的更新與分析，全靠人工逐字逐句手動錄入、分類整理，效率較低。如今，工作變得高效且精準，系統利用自然語言處理、機器學習等技術，對海量健康檔案資料進行深度挖掘，生成專業詳盡的分析報告，為患者提供更具前瞻性的健康管理建議，幫助患者瞭解自身健康狀況。

據了解，未來當地將不斷拓展AI技術服務邊界，從疾病管理延伸至健康促進，從個體服務走向家庭與社區健康綜合管理。

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