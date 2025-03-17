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中「消協智慧平台」上線 派DeepSeek答客問

中國新聞組／綜合報導
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全國消協智慧315平台。（網頁截圖）
全國消協智慧315平台。（網頁截圖）

由中國消費者協會聯合全國消協組織打造的「全國消協智慧315平台」3月15日正式上線。

新華社報導，據介紹，這一平台試運行一年來累計註冊消費者70萬2786人，入駐經營者4萬2913家，共接收消費者在線投訴與諮詢58萬5387件，其中投訴57萬6911件，已處理51萬126件，為消費者挽回經濟損失人民幣4.1億元（約5701萬美元）。

在試運行階段，平台實現了暢通消費者在線投訴端口，打通在線和解、在線調解流程，個案公示等功能。下一步，將重點圍繞智能化與共治化建設，部署DeepSeek實現面向消費者的智能問答，優化新增行業公示、指數公示、協作共治等功能。

行業公示和指數公示為本次新上線的功能，通過對經營者在和解階段的處理時效、和解成功率以及調解階段的配合程度、調解成功率等不同維度進行打分，形成投訴處理指數評分、行業排序和經營者畫像，通過指數評分定時更新，從而倒逼經營者認真對待和妥善處理消費者投訴，也為消費者了解經營者投訴處理情況，有效知情、自主消費提供數據支撐。

DeepSeek

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