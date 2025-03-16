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江西懷抱式採耳店 「穿褲子就給你扒下來」 膚貼度分級

中國新聞組／北京16日電
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女技師幾乎完全趴在暗訪記者的身上。（取材自都市現場）
女技師幾乎完全趴在暗訪記者的身上。（取材自都市現場）

中國部分「採耳店」近日被爆料打著傳統養生的幌子，提供「擦邊」色情服務，女技師會直接爬到男顧客的身上，主動扒下男顧客的褲子，稱價格愈高，項目的挑逗性愈強，膚貼度愈高，甚至還可以加錢過夜，3000元（人民幣，下同，約414美元）包一夜，服務內容「跟賣淫沒什麼區別」。這類「採耳店」生意不錯，客源多為20歲到50歲男性，讓男客直呼「這到底是採耳還是採花？」

都市現場報導，採耳，作為舒緩壓力的傳統休閒養生服務，受到消費者的喜愛，但近段時間，江西南昌市幾家採耳館推出了一些「新型採耳項目」，其中不少項目名字聽上去還有些曖昧，比如懷抱式採耳、柔式採耳、躺採等等。這些採耳店表面上是傳統養生，但實際上卻打著採耳的幌子，幹著「採花」的事情。 

諸如「你穿褲子就給你扒下來」、「和普通按摩不一樣的，能跟技師有身體接觸，價格越高膚貼度越高」、「你挑衣服，挑完就包夜的那種」，有消費者轟「這種就跟賣淫沒什麼區別」。

據報導，陝西寶雞趙先生日前到南昌出差，他選擇了北京東路耳仙採耳館採耳。趙先生在網上購買了67.9元（約9美元）的單次採耳服務，他表示，店裡的技師卻一直在推薦躺採、懷柔按摩、VIP變裝私人訂製、奢柔SPA按摩等，這些項目價格不菲，有598元的，也有798元的，女技師還說，「貴有貴的好處，貴有貴的享受，絕對讓趙先生有一次難忘的體驗」。

報導指出，趙先生說，技師滔滔不絕的推薦反而破壞了他採耳的興致，便找了一個理由立即離開。而對於這樣的採耳館，趙先生質疑到底是採耳還是「採花」呢？他懷疑這個店就是借著採耳的名義打著擦邊球，等於就是掛羊頭賣狗肉。

記者暗訪同一家店，女技師表示，採耳館一共有17個項目，其中IP項目有9個。VIP項目中最受歡迎的為奢柔、奢悅、奢享項目，但須一次性充值3000元，才能成為VIP會員；女技師還稱，遇到比較害羞或者靦腆的顧客，技師一般會主動出擊，直接上手。說這句話時，技師甚至直接上手作勢要脫下記者的褲子：「你穿褲子的話就給你扒拉下來，扒拉下來你就好多了，扒褲子。」

技師坦言，由於部分特殊服務項目的特殊性，技師們的收入普遍較高，甚至可以達到月入數萬的水平。這些年輕女孩也成為採耳店的「搖錢樹」。記者詢問如果遇到檢查，不就完蛋了嗎？這名技師稱可以完全放心，能夠「罩得住」。

采耳館店家提供給顧客挑選的技師照片。（取材自都市現場）
采耳館店家提供給顧客挑選的技師照片。（取材自都市現場）
涉事採耳店。（取材自都市現場）
涉事採耳店。（取材自都市現場）
都市現場記者直擊江西採耳店提供「擦邊」色情服務。（取材自都市現場）
都市現場記者直擊江西採耳店提供「擦邊」色情服務。（取材自都市現場）

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