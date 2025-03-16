「哪吒2」海外熱映 票房再次超越 殺進全球榜前5

「哪吒2」在日本限定上映，現場擠得水泄不通。（取材自極目新聞）

中國產動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）持續熱映，海外市場同樣火爆，最近更席捲歐洲，據歐洲發行商透露，「哪吒2」在英國的預售成績遠超預期。截至15日，「哪吒2」的全球票房（含預售及海外）累計達150.76億元（人民幣，下同），進入全球影史票房榜前五，成為首部衝進全球影史票房榜前五名的亞洲電影。

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綜合媒體報導，「哪吒2」在中國春節檔上映以來，口碑和票房一路走高，強勢打破多項影史紀錄。2月13日起陸續登陸部分海外市場，當天在澳洲和新西蘭首日票房登頂近20年華語片總票房冠軍；2月14日登陸北美和英國市場，北美首周末票房打破近20年華語片在北美地區的票房紀錄，歐洲發行商聖三一亞洲電影公司表示，影片預售成績遠超預期，有望成為英國史上票房最高的中國電影。

「哪吒之魔童鬧海」英國當地時間3月14日在倫敦點映，圖為現場的英國觀眾。 （中新社）

上周登陸菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼及日本 市場。「哪吒2」3月14日於東京舉行首映禮，4月4日起，日語字幕版將全面登陸日本院線。日本電影、音樂製作人喜多村豐在觀影後表示，該片畫面、聲音、色彩運用等方面的水平都非常高，「中國電影令人期待」。

「哪吒2」在日本限定上映，許多日本網友在社交平台上表示「一票難求」。網名「芭比在東京」的小紅書 博主李女說，她花2000日元（13.45美元）搶到了新宿的電影院 當晚的票，現場擠得水泄不通，因為主要是針對華人的限定上映，放的是中文原聲加中英文字幕版，所以前來觀影的基本上都是中國人。

「目前，3月19日之前，五天內的哪吒電影票基本上都已經被搶光了。」李女表示，因目前東京只有六家影院上映，整個日本也只有20多家影院上映，火一點的電影院都顯示「滿席」。

小紅書博主「sofia在日本」表示，「這是屬於我們的底氣和驕傲」。