我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

「哪吒2」海外熱映 票房再次超越 殺進全球榜前5

中國新聞組／北京16日電
「哪吒2」在日本限定上映，現場擠得水泄不通。（取材自極目新聞）
「哪吒2」在日本限定上映，現場擠得水泄不通。（取材自極目新聞）

中國產動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）持續熱映，海外市場同樣火爆，最近更席捲歐洲，據歐洲發行商透露，「哪吒2」在英國的預售成績遠超預期。截至15日，「哪吒2」的全球票房（含預售及海外）累計達150.76億元（人民幣，下同），進入全球影史票房榜前五，成為首部衝進全球影史票房榜前五名的亞洲電影。

來源：YouTube

綜合媒體報導，「哪吒2」在中國春節檔上映以來，口碑和票房一路走高，強勢打破多項影史紀錄。2月13日起陸續登陸部分海外市場，當天在澳洲和新西蘭首日票房登頂近20年華語片總票房冠軍；2月14日登陸北美和英國市場，北美首周末票房打破近20年華語片在北美地區的票房紀錄，歐洲發行商聖三一亞洲電影公司表示，影片預售成績遠超預期，有望成為英國史上票房最高的中國電影。

「哪吒之魔童鬧海」英國當地時間3月14日在倫敦點映，圖為現場的英國觀眾。 （中新...
「哪吒之魔童鬧海」英國當地時間3月14日在倫敦點映，圖為現場的英國觀眾。 （中新社）

上周登陸菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼及日本市場。「哪吒2」3月14日於東京舉行首映禮，4月4日起，日語字幕版將全面登陸日本院線。日本電影、音樂製作人喜多村豐在觀影後表示，該片畫面、聲音、色彩運用等方面的水平都非常高，「中國電影令人期待」。

「哪吒2」在日本限定上映，許多日本網友在社交平台上表示「一票難求」。網名「芭比在東京」的小紅書博主李女說，她花2000日元（13.45美元）搶到了新宿的電影院當晚的票，現場擠得水泄不通，因為主要是針對華人的限定上映，放的是中文原聲加中英文字幕版，所以前來觀影的基本上都是中國人。

「目前，3月19日之前，五天內的哪吒電影票基本上都已經被搶光了。」李女表示，因目前東京只有六家影院上映，整個日本也只有20多家影院上映，火一點的電影院都顯示「滿席」。 

小紅書博主「sofia在日本」表示，「這是屬於我們的底氣和驕傲」。

日本 電影院 小紅書

上一則

「誇張過十號風球」 港黃雨狂風 大埔落雹 吊船高空狂舞

下一則

易建聯面帶笑容現身官方活動 嫖娼醜聞已經沒事了？

延伸閱讀

「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光

「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光
「哪吒2」打下「星戰7」坐上全球影史票房榜第5名

「哪吒2」打下「星戰7」坐上全球影史票房榜第5名
-15℃在長城露臀拍照 日男遭驅逐出境 中網民批辱華

-15℃在長城露臀拍照 日男遭驅逐出境 中網民批辱華
旅日中國教授疑涉間諜罪被拘留 失聯1年後返回日本

旅日中國教授疑涉間諜罪被拘留 失聯1年後返回日本

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50
解放軍一架「殲15」戰鬥機15日墜機，幾乎是頭下尾上、近乎筆直的撞地，並在撞毀後炸出一大團火球。(擷自YouTube@每日浮世繪)

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

2025-03-15 09:15
2名17歲男子醉酒後站上海底撈餐台向火鍋內小便，恐需賠償人民幣千萬元。（取材自微博）

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2025-03-15 10:43

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬