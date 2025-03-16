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易建聯面帶笑容現身官方活動 嫖娼醜聞已經沒事了？

中國新聞組／北京16日電
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易建聯14日首次公開露面。(取材自江南都市報)
易建聯14日首次公開露面。(取材自江南都市報)

男籃前一哥易建聯去年10月被爆疑似嫖娼，網上流傳他的全裸照、身分證字號，嫖娼對象更疑似是一名跨性別者。在陷入負面傳聞五個多月後，他近日首次公開露面，出席官方活動宋慶齡基金會第八屆理事會第四次會議。

綜合媒體報導，作為中國男籃的前一哥門面人物，易建聯不僅是CBA當之無愧的歷史第一人，也曾征戰過NBA，效力過公鹿與籃網等球隊，並率領中國男籃征戰過奧運世界盃等大賽，以及多次獲得亞洲冠軍等。

不過在2024年10月，易建聯嫖娼醜聞突然被曝光在網絡上，引發輿論與媒體的持續熱議與報道，但易建聯方面始終沒有出面進行過任何回應，甚至是易建聯本人也是一直處於「消失狀態」。

事隔五個月，易建聯現身了，現場照片顯示，他穿灰色西裝，且被安排於會議第一排顯要位置，面帶笑容精神好，這一細節讓外界認為其「緋聞不攻自破」。

自醜聞爆發以來，易建聯未在社交媒體或公開場合露面，這次選擇以官方活動復出，無疑是精心安排，更意味著官方層面或已對其傳聞「降調」。

易建聯的亮相迅速引發兩極討論，支持者認為，其通過公益行動傳遞積極信號，座次安排已證明傳聞不實，「他依然是優質偶像」。也有聲音質疑，公益是否成為危機公關工具？明星應更主動澄清爭議，而非僅依賴「時間沖淡」。

品牌方的態度亦耐人尋味，截至目前，耐克、德邦快遞等仍保留其代言內容，而此前解約的品牌尚未恢復合作，業內人士分析，易建聯的公益行動或為商業價值回暖鋪路，但全面復甦仍需更長期努力。

世界盃 奧運 跨性別

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