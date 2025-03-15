「假洋牌」電商平台熱賣 日本低糖電飯煲其實產地在廣東

一款標價349元人民幣的千壽日本低糖電飯煲。（取材自澎湃新聞）

「假洋牌」充斥市場，多個電商平台熱賣的「日本 千壽低糖電飯煲 」，在日本最大購物網站樂天市場以及亞馬遜上檢索，均無法找到相關產品；自稱誕生於1918年的德國 知名鋼琴品牌斯坦梅爾鋼琴，官網「移花接木」將劍橋大學的照片PS上了自己的品牌標識，還用國外知名鋼琴廠歷史照片來為自己背書，其產品在德國也鮮有銷售。

澎湃新聞報導，在保健品、美妝等領域，各種「洋品牌」層出不窮，讓普通消費者難辨真假。調查發現，這些商家的慣用套路是，通過關聯公司在境外註冊商標，讓自己成為名義上「洋品牌」，但生產銷售都基本在國內完成，產品主要銷售給國內消費者。

業內專家指出，這種經營模式可能涉嫌虛假宣傳，存在誤導，涉嫌侵犯消費者的知情權。市場監管部門應對這些「洋品牌」加強監管。

近日，江西的祝先生反映稱，他網購了一款日本千壽低糖電飯煲不到半年就壞了，查詢發現該品牌並非真正的日本品牌。

對此，千壽官方旗艦店客服回覆稱，「這款是日本品牌，國內生產的」，對於該產品是不是真的日本品牌，沒有正面回應。

據千壽官方旗艦店登記信息，背後商家為中山市雲鷗電器科技有限公司（以下簡稱「中山雲鷗電器」）。早在2016年，中山雲鷗電器在中國申請註冊了「千壽」商標。而中山千壽電器在2021年開始便註冊了「千壽」「QUASHOW」等多個商標。但在日本最大購物網站樂天市場以及亞馬遜檢索，未發現名為千壽或QUASHO的電飯煲。

斯坦梅爾鋼琴網站品牌起源介紹頁面，將劍橋大學的照片，PS上了自己的品牌標識。（取材自澎湃新聞）

在鋼琴領域，各種「洋品牌」也是魚龍混雜，難以辨別。 有消費者反映稱，一款名為「斯坦梅爾鋼琴」品牌中文網站首頁介紹稱斯坦梅爾（STEINMEYER）鋼琴是「專業大師的鋼琴，鋼琴中的王」還有百年歷史，「斯坦梅爾鋼琴全球布局三大生產基地，分別是德國萊比錫，日本濱松市，中國無錫。」

根據其官網介紹，很容易讓消費者以為該鋼琴是德國知名鋼琴品牌施坦威。吊詭的是，在斯坦梅爾鋼琴網站主頁的品牌起源歷史介紹中，所配的四張宣傳自己歷史的圖片，均搬運自其他網站，甚至存在PS圖片造假情況。

一位在德國生活多年的人士表示，德國本地的鋼琴老師稱沒有聽說過這個品牌。

廣東省市場監管管理局表示，如果經營主體通過虛構境外產地或生產方式，故意誤導消費者，很可能涉嫌虛假宣傳。不少消費者呼籲，對假洋品牌亂象的監管力度還應加強。