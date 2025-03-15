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羊駝咬壞招牌 店員拳打腳踢教訓 犯眾怒丟了工作

中國新聞組╱北京15日電
四川一名男子當眾「教訓」羊駝，引發網友憤怒。(取材自封面新聞)
四川一名男子當眾「教訓」羊駝，引發網友憤怒。(取材自封面新聞)

被戲稱為「草泥馬」的羊駝，因為外型逗趣可愛，很多觀光牧場、商店都有飼養羊駝以供遊客觀賞。近日，一名年輕男子在四川成都都江堰旅拍店門口踢打羊駝的影片，引發網友憤怒。畫面中，男子先是抬腳踢羊駝，羊駝躲開，他繼續揮拳相向。羊駝因被繩子拴住，只能一邊慘叫，一邊躲避攻擊。該男子因犯眾怒，丟了工作。

封面新聞報導，幸好羊駝並無外傷，毛髮完整，但其背後的招牌破損，燈線外露。店員潘女士表示，該名男店員負責給羊駝餵食、洗澡，事發原因是羊駝咬壞招牌，店員擔心牠觸電才出手「教訓」。事後，店主也指責男店員的粗暴行為，而男店員也已離職。

拍攝該視頻的博主洋洋（化名）表示，自己到成都旅遊，13日路過都江堰這家店時看到羊駝被打，「我拍的視頻已是牠第二次被打，第一次我被嚇到沒錄上視頻。」洋洋說，「當時周圍有人讓店員別打了，但是他沒停手」。

潘女士表示，這隻羊駝兩個月大就被店主收養，店裡其實有兩隻羊駝，一白一咖啡色，剛開始養在租屋處，長大後帶到店裡當吉祥物，供遊客免費合影。面對網友質疑，潘女士委屈說，養這麼久肯定有感情，買羊駝肯定不是為了虐待牠。

店員毆打羊駝是否涉及虐待動物？北京律師稅浴洋表示，目前對虐待的定義、標準未統一，若羊駝屬店家所有，店家毆打行為不嚴重，就不涉及虐待動物。但他提到，目前《民法典》已把動物定義為「具有感知能力的生命體」，明確了其區別於普通物的法律地位。

羊駝被打後，幸好身上未見外傷、脫毛。(取材自封面新聞)
羊駝被打後，幸好身上未見外傷、脫毛。(取材自封面新聞)

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