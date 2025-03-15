這不是嬸…在田間賦詩、英文賣蘋果 山東浪漫農婦火了

呂玉霞在田間賦詩。(視頻截圖)

「這是春嗎？這不是春，這是年輪循環的波紋，這是大地睡醒的動人…」山東臨沂一名在田間賦詩的農民大姐近日火了，她出口成詩，以質樸而獨特的視角，賦予春天別樣的寓意；另一名煙台婦人用流利英文直播賣蘋果，兩人暖心故事引起網友熱議。

李曉霞用流利英語直播賣蘋果。(視頻截圖)

重慶共青團微信 公號稱，這名農民大姐叫呂玉霞，今年52歲，自小喜歡語文，至今仍記得初中老師要求背下書上的所有詩歌；從2022年發視頻以來，呂玉霞持續用自己創作的「土味詩歌」，描摹動人的鄉村生活畫卷，偶爾也把人生感悟融進詞句中。

呂玉霞表示，每個人都有詩與遠方，在雞零狗碎裡尋找自己的「詩與遠方」，這不矛盾。有人說她把農村生活美化了，但她說「想表達的是農人的堅韌、堅強、自信」。

另一名57歲的煙台大姨用一口流利英語賣蘋果，同樣受到網友關注。李曉霞曾是一名英語教師，退休 後跟兒子一起建立現代化果業生態園，當起「新農人」，因為一口流利的英語，和她質樸的形象形成巨大反差，「霞姐」因此在網上火了。

「學習從來不是年輕人的專利，這個過程雖然充滿艱辛，但每一點進步我都覺得特別開心」，霞姐除了賣蘋果，在視頻裡分享人生感悟：「不要活得太明白了，做一個快樂的中年少女吧」；「讀書，世界就在眼前，不讀書，眼前就是世界」。