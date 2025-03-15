四川男設8個無人水果攤 月銷上萬斤 1年半來零失竊

何松林的無人水果攤掃碼即可付款，稱一年半以來無失竊。（取材自紅星新聞）

近年無人商店失竊等亂象不時傳出，引發對於少數民眾公德心的質疑。不過在四川省自貢市，男子何松林在一小區裡設置的8個無人水果攤，不僅一年半以來「零失竊」，其每月大約上萬斤的總銷量收益，甚至比他自己推著三輪電動車 叫賣2年還來得好。他說並不擔心水果被，因為「大家素質還是很高的」，他計畫繼續增設點位，擴大營業。

據紅星新聞報導 ，近日，四川自貢香逸美地住宅小區大門一側的無人水果攤引起當地網民關注。玻璃圍欄前，整齊堆放著一排用塑料袋打包好的水果，大約有四五十袋，圍欄的磚柱上掛著三塊牌子，上面分別寫著「全場10元（人民幣，下同）/袋」，「微信 掃碼即可 小偷請自重」，「臍橙4斤1袋、鹽源蘋果4斤1袋」等字樣，還附一張收款二維碼的圖片。

何松林的無人水果攤。（取材自紅星新聞）

現場無人值守，路過群眾偶爾會駐足看看牌子上寫的內容，然後打量一下口袋裡的水果。業主陳女士說，她買過這裡的水果，10元一袋，便宜、新鮮，偶爾下班自己會選購。

無人水果攤的攤主是32歲的何松林，他表示，2023年夏天，他辭去物流公司工作賣水果，騎著一輛三輪電動車將水果裝在貨箱裡運到附近小區售賣，但賣了兩三個月生意不好。他抱著試試的態度，把水果秤好重、裝好袋，直接放到小區門口的圍欄角落，擺起了無人水果攤，並用牌子寫好價格、重量，貼上收款二維碼，任顧客自己選購。

何松林的無人水果攤。（取材自紅星新聞）

何松林稱，因無人工費，所以他薄利多銷，根據水果單價不同，裝的斤數略有不同，但統一售價每袋10元。沒想到幾天下來，銷售量比自己擺攤售賣多。為保證水果品質，何松林隔一兩天就會去檢查一遍，將壞了的水果換掉，並把被雨水、灰塵弄臟的口袋更換成新口袋。

發現無人水果攤銷量不錯，何松林很快就開始複製推廣，尋找住戶多的小區鋪設無人水果攤，目前他一共鋪設了8個無人水果攤，另外7個設在小區的快遞驛站或便利店；每個點位會擺放水果40袋左右，有一處快遞驛擺了20多天，賣出兩百多袋。

何松林推三輪車賣水果，銷量不及「無人攤」。（取材自紅星新聞）

何松林並不擔心水果被盜的問題，他認為「大家素質還是很高的，另外，周邊還有（公安、小區）監控」，一年半來唯一一次「失竊」，是一位老人以為是放在路邊的水果「沒人要」，提了幾袋回家，子女發現後主動補齊了錢款。

何松林售賣的水果以當季水果為主，比如蘋果、梨子、香柚、柑橘等，如今每月銷量大約上萬斤，多數出自8個無人水果攤。他分析原因，每天檢查，保證了水果質量，獲得了老客戶的信賴。目前已有朋友找他進貨，在自己的小區設立無人水果攤，他計畫繼續增設點位。