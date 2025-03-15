我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「原則上同意」究竟同不同意？ 剖析普亭的話術與川普的盤算

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

四川男設8個無人水果攤 月銷上萬斤 1年半來零失竊

中國新聞組／北京15日電
何松林的無人水果攤掃碼即可付款，稱一年半以來無失竊。（取材自紅星新聞）
何松林的無人水果攤掃碼即可付款，稱一年半以來無失竊。（取材自紅星新聞）

近年無人商店失竊等亂象不時傳出，引發對於少數民眾公德心的質疑。不過在四川省自貢市，男子何松林在一小區裡設置的8個無人水果攤，不僅一年半以來「零失竊」，其每月大約上萬斤的總銷量收益，甚至比他自己推著三輪電動車叫賣2年還來得好。他說並不擔心水果被，因為「大家素質還是很高的」，他計畫繼續增設點位，擴大營業。

據紅星新聞報導 ，近日，四川自貢香逸美地住宅小區大門一側的無人水果攤引起當地網民關注。玻璃圍欄前，整齊堆放著一排用塑料袋打包好的水果，大約有四五十袋，圍欄的磚柱上掛著三塊牌子，上面分別寫著「全場10元（人民幣，下同）/袋」，「微信掃碼即可 小偷請自重」，「臍橙4斤1袋、鹽源蘋果4斤1袋」等字樣，還附一張收款二維碼的圖片。

何松林的無人水果攤。（取材自紅星新聞）
何松林的無人水果攤。（取材自紅星新聞）

現場無人值守，路過群眾偶爾會駐足看看牌子上寫的內容，然後打量一下口袋裡的水果。業主陳女士說，她買過這裡的水果，10元一袋，便宜、新鮮，偶爾下班自己會選購。

無人水果攤的攤主是32歲的何松林，他表示，2023年夏天，他辭去物流公司工作賣水果，騎著一輛三輪電動車將水果裝在貨箱裡運到附近小區售賣，但賣了兩三個月生意不好。他抱著試試的態度，把水果秤好重、裝好袋，直接放到小區門口的圍欄角落，擺起了無人水果攤，並用牌子寫好價格、重量，貼上收款二維碼，任顧客自己選購。

何松林的無人水果攤。（取材自紅星新聞）
何松林的無人水果攤。（取材自紅星新聞）

何松林稱，因無人工費，所以他薄利多銷，根據水果單價不同，裝的斤數略有不同，但統一售價每袋10元。沒想到幾天下來，銷售量比自己擺攤售賣多。為保證水果品質，何松林隔一兩天就會去檢查一遍，將壞了的水果換掉，並把被雨水、灰塵弄臟的口袋更換成新口袋。

發現無人水果攤銷量不錯，何松林很快就開始複製推廣，尋找住戶多的小區鋪設無人水果攤，目前他一共鋪設了8個無人水果攤，另外7個設在小區的快遞驛站或便利店；每個點位會擺放水果40袋左右，有一處快遞驛擺了20多天，賣出兩百多袋。

何松林推三輪車賣水果，銷量不及「無人攤」。（取材自紅星新聞）
何松林推三輪車賣水果，銷量不及「無人攤」。（取材自紅星新聞）

何松林並不擔心水果被盜的問題，他認為「大家素質還是很高的，另外，周邊還有（公安、小區）監控」，一年半來唯一一次「失竊」，是一位老人以為是放在路邊的水果「沒人要」，提了幾袋回家，子女發現後主動補齊了錢款。

何松林售賣的水果以當季水果為主，比如蘋果、梨子、香柚、柑橘等，如今每月銷量大約上萬斤，多數出自8個無人水果攤。他分析原因，每天檢查，保證了水果質量，獲得了老客戶的信賴。目前已有朋友找他進貨，在自己的小區設立無人水果攤，他計畫繼續增設點位。

電動車 微信

上一則

2分鐘一班轟鳴聲…400多萬買到「高鐵房」 杭州男崩潰

下一則

羊駝咬壞招牌 店員拳打腳踢教訓 犯眾怒丟了工作

延伸閱讀

年齡藏不住？ 章子怡穿性感薄紗 網吐槽像「夜店領班」

年齡藏不住？ 章子怡穿性感薄紗 網吐槽像「夜店領班」
男人的浪漫？四川大叔花35萬買雙槳直升機 自學飛上天

男人的浪漫？四川大叔花35萬買雙槳直升機 自學飛上天
對陌生人點點頭

對陌生人點點頭
男欠債2000萬 四川法院公開相片懸賞200萬 網嘆：臉盲難找人

男欠債2000萬 四川法院公開相片懸賞200萬 網嘆：臉盲難找人

熱門新聞

DeepSeek列出不會被AI替代的職業。示意圖。（路透）

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

2025-03-13 09:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥

2025-03-12 17:51

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯