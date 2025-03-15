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-15℃在長城露臀拍照 日男遭驅逐出境 中網民批辱華

中國新聞組／北京15日電
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一對日本男女在北京長城上做出不雅行為。（視頻截圖）
一對日本男女在北京長城上做出不雅行為。（視頻截圖）

日本電視台13日報導，今年1月初，一對日本男女因在北京長城上做出不雅行為，被中國有關部門拘留約兩周，並被驅逐出境。

據報導，涉事的情侶二人都是20多歲的年輕人，事發當天北京的溫度已經攝氏零下15度了。當時日本男子在長城上脫下褲子露出屁股，讓同行女子拍照。二人當場被抓，因涉嫌違反治安管理處罰法，受到行政拘留兩周左右的處罰。日本大使館去探視時，二人解釋說只是想「開個玩笑」。目前，二人已被驅逐出境，回到日本。

有關消息昨引起中國網民強烈不滿，紛紛在網上批評相關日本遊客素質低，應列入禁止入境黑名單；也有人質疑是否純粹惡作劇，左派大V「司馬平邦」指出：「特意跑到中國的長城上來露屁股，我相信是故意的侮辱，中國那麼多地方，為什麼要選長城？」

消息傳回日本國內，輿論幾乎炸鍋，認為這樣的行為實在太丟臉。有日本網友留言表示，「露臀本來就是愚蠢的行為，若在日本犯的話也會被抓及受懲罰的」、「日本之恥啊！必須嚴懲！」、「太輕浮了」、「已經成年的話，應該公布嫌犯的姓名吧」。

要說日本遊客的離譜行為，長城露臀事件絕不是孤例。去年春天，武漢大學櫻花節就上演過更離譜的劇情：三名日本遊客為了拍攝「櫻花雨」效果，硬生生把樹枝拽成了90度直角。當保安上前制止時，其中一人竟理直氣壯地說：「櫻花本來就是給人看的啊！」最終三人被列入景區黑名單，照片在微博熱轉時，網民戲稱這是「櫻花樹下的社死現場」。

更讓人哭笑不得的是2019年南京夫子廟事件。兩名日本遊客在參觀時突發奇想，把功德箱當成了許願池，不僅投擲硬幣，還試圖掀開箱蓋「看看裡面有沒有龍」。監控視頻裡，工作人員從震驚到暴走的表情變化，至今仍是B站鬼畜區的經典素材。

一對日本男女在北京長城上做出不雅行為。（視頻截圖）
一對日本男女在北京長城上做出不雅行為。（視頻截圖）

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