呼和浩特催生 育3孩給10萬 1孩也補貼 網籲全國跟進

中國推出各項生育支持措施，希望拉抬低迷的生育率。圖為貴州畢節一幼兒園，孩子們在表演節目。（新華社資料照片）

中國近年催生效果有限，內蒙古呼和浩特市近日放大招，生育三孩可補貼10萬元（人民幣，下同，約1.38萬美元），且義務教育可在全市自由選擇學校。消息發布後，引發廣泛回響，連帶嬰童概念股 也大漲，集體狂歡。學者分析，呼和浩特此次育兒補貼政策，高補貼金額和一孩納入補貼是亮點，估計第一年補貼金額約2億元，不會帶來過大的財政壓力。不少網民呼籲全國跟進實施。

據紅星新聞報導，據今年3月起實施的「關於促進人口集聚推動人口高品質發展的實施意見」，一、二、三孩均可領補貼。生育一孩一次性發放育兒補貼1萬元；生育二孩發放育兒補貼5萬元，按每年1萬元發放，直至孩子5周歲；生育三孩及以上發放育兒補貼10萬元，按照每年1萬元發放，直至孩子10周歲。

政策規定，在孩子首次落戶呼和浩特市後，首先進行「免申即享」資格確認；夫妻雙方戶籍地均為呼和浩特市或一方戶籍地為呼和浩特市，在呼和浩特市居住、工作、生活。在義務教育階段二孩入學「幼隨長走」、「就近擇優」，三孩及以上孩子入學可在全市自由選擇。

人口學家何亞福認為，與其他城市相比，呼和浩特這次出台的育兒補貼有兩個亮點。一是補貼金額高，在各地出台的育兒補貼政策中，呼和浩特的育兒補貼金額標準是迄今最高的；二是把一孩也納入補貼範圍，而大多數地方出台的育兒補貼，只補貼二孩和三孩。

何亞福並表示，這次呼和浩特的育兒補貼對財政的壓力有限。他以2023年呼和浩特出生2萬人估算，一年需為新生兒支出育兒補貼總額為7億元。但二孩三孩的補貼金額並非一次性發放，所以政策第一年育兒補貼總金額約需2億元，只占2023年呼和浩特市一般公共預算收入237.84億元不到1%。

呼和浩特的最新政策引來大批網民關注，不少網民呼籲全國跟進。據第一財經引述中信證券研究部以2023年出生人口902萬人及一孩至三孩比率計算，估計2025到2027年財政補貼資金規模901、1363、1825億元。

何亞福認為，應該在國家層面出台育兒補貼政策，地方政府在財力允許的範圍內，再補充出台各地的育兒補貼政策。西安交通大學人口與發展研究所教授姜全保建議對新婚夫妻提供補貼和住房方面的支持，如5年內減稅和住房補貼，讓他們安定下來才能考慮生育。

不過對此政策，美媒自由亞洲電台引述評論人士認為，給補貼難以緩解生育率低的問題，且如果用錢來刺激生育，女性的尊嚴何在？婦女應有自行作主是否生育的權利。