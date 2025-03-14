江蘇副局長體驗送2周外賣 寫4000字喊辛苦 網建議常態化

江蘇蘇州相城經開區社會事業局副局長張亥秋體驗外賣工作，寫下反思。(取材自新華日報)

江蘇蘇州相城經開區近日開展了「換位跑一次」行動，七名機關幹部全流程沉浸式體驗網約車 司機、快遞配送員、外賣配送員等新就業群體工作，實現從管理者到服務者視角的轉變。其中，相城經開區社會事業局副局長張亥秋體驗的是外賣員一職。

紅星新聞報導，張亥秋說，自己這次體驗了兩周的外賣騎手生活，「騎手工作比想像中辛苦，高峰期甚至上廁所都要規畫時間。而且像有的商住一體小區，沒有搭乘電梯的經驗，到了晚高峰速度很慢。遇到一些老小區，單元門特別難找，就需要你去挨個兒詢問居民。」

視頻中，張亥秋身著外賣騎手工作服，提著食品袋來回穿梭在各寫字樓與居民樓之間。張亥秋從手忙腳亂到熟練地完成揀貨、打包，再到送餐時迷路，經過不斷問人才找到客戶地址……。

新華日報報導，張亥秋的手機備忘錄一一記錄外賣小哥的「酸甜苦辣」：「今天是發工資的日子，問了一個年齡50歲上下的騎手，他說上個月拿到6000多元(人民幣)，去年10月還遭遇了小車禍，腿受了傷。遇上一天上下樓多的情況，下班後腿還要難受好一陣子，討生活不易。」「工作中發現大家都是獨立完成配送任務，同事間缺乏交流和互動，關係較疏離，很容易形成孤獨感。」兩周時間裡，張亥秋密密麻麻寫下了4000字的「配送日記」。

張亥秋寫下的日記節選。(取材自紅星新聞)

張亥秋說，在體驗中他發現了一些需要提升的保障服務措施，「我們當地為服務騎手、網約車司機等群體設置了『暖蜂驛站』，但實際利用率不高。」應該反思一下這些驛站設置在哪裡，才能對騎手更有吸引力，並將騎手的充換電需求與「暖蜂驛站」功能相結合。

「騎手的電瓶車，每天都會有換電的需求，但一些換電櫃的設置其實現在也不算特別多。像我們的一些站點，也沒有換電等服務。」張亥秋表示，他們將針對這一情況在百度 地圖上加標註，並爭取周圍商圈，把點位再做優化。

張亥秋說，他認為做騎手可能是部分年輕人來蘇州的第一份工作，他們更需要具體的幫扶來扎根，「我們可以試著給他們開展一些職業培訓，這對他們自身的發展也挺有幫助的。」