江西90後老師離職後 小學門口賣麵 最大挑戰是見到熟人

學生們很捧小陳老師的場。(取材自瀟湘晨報)

江西金溪市一所小學的孩子們放學後，驚喜地在學校門口看到了一個熟悉的身影。「陳老師，你真的來了！」原來，這名90後男子正是他們曾經的數學老師小陳。小陳如今正跨行在學校門口賣火雞麵。

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瀟湘晨報報導，小陳說，自己曾是一名數學老師，在學校做了三年合同教師，合同到期後便離開了崗位。在家待業半年期間，他一直和學生們保持著聯繫。學生們總是熱情邀請他去學校看看他們，問他兒童節會不會來，周末能不能一起打羽毛球。

面對孩子們的熱情，小陳一直不好意思，只是推脫說有時間再見面。

「不能一直待在家，是孩子們的鼓勵我才開始擺攤的，就在原來的校門口。」小陳說。第一天擺攤時，他一點信心也沒有，不知道會賣得怎麼樣，非常退縮，但想到不能一直辜負孩子們的期望，他還是來了到了學校。

孩子們打招呼時，小陳表示內心還是非常激動。第一天在孩子們的捧場下，定價1元人民幣(約0.13美元)一盒的火雞麵，最終入帳了五、六元。不過，對他來說，最大的挑戰是見到熟人和之前學生的家長。

「遇到了，也有問，但是我都沒有解釋。」談到轉行賣火雞麵，小陳坦誠地說，目前自己仍處於跌跌撞撞的適應期，還會感到尷尬、放不開。

好在妻子很支持他，理解他所做的一切。小陳表示，自己現在還在備考，同時也在自學剪輯，記錄著擺攤的趣事。