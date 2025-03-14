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新能源車門像盲盒 網哀號「能統一嗎？」 何小鵬要當救世主

中國新聞組／北京14日電
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中國新能源車車門開啟方式五花八門，讓民眾十分困擾。圖為比亞迪旗下全品牌新能源車型「仰望U8」。 （中新社）
中國新能源車車門開啟方式五花八門，讓民眾十分困擾。圖為比亞迪旗下全品牌新能源車型「仰望U8」。 （中新社）

中國新能源車滿街跑，但「車門怎麼開」卻一直是網路上歷久不衰的討論話題，有人抱怨「開車門方式就不能全國統一嗎」，也有人嘲諷開新能源車的門就像開盲盒，「你永遠不知道這扇門將會如何打開」。近日小鵬汽車董事長何小鵬在兩會期間透露正在研發更好開的車門把手，也再次掀起網友對隱藏式把手的巨量吐槽。

綜合新周刊、九派新聞等媒體報導，新能源車車門的隱藏式把手一直是熱搜常客，因此惹出的社會事件更是多如牛毛，日前台灣藝人王大陸就傳出曾因為不懂如何開特斯拉的車門，與網約車司機鬧出糾紛，甚至引發刑事案件。網友吐槽，「什麼時候開個車門也變得困難重重了？」

據了解，目前新能源車普遍採用的隱藏式門把手大致分成按壓及電控兩種，然而，中國新能源車品牌眾多，各家的車門開啟方式也各不相同。有網友調侃，以後不論是買車還是坐車，除了要認清五花八門的汽車品牌，還得辨別每家車企通常使用什麼樣的門把手，「從源頭上避免不懂如何開門的社死現象」。

除此之外，隱藏式門把手還有安全疑慮，冬天會因為太冷而被凍住，遇到雨天也可能導致把手失靈。還有車主擔心，隱藏式門把手在發生事故時「大概率會失靈」，導致車裡的人無法及時逃生，外界也難以迅速打開車門救援。相較於傳統的機械式門把手，隱藏式門把手構造複雜，故障率也更高。

為了解決諸多問題，何小鵬日前表示，公司正在做更好開的車門把手。他強調，「這樣的車門它能夠有更好的風阻，並且整個車的造型會更科技」、「不管在平常還是在冬天，還是在異常情況下都要更好開。」

小鵬汽車董事長何小鵬透露，正在研發更好開的車門把手。（視頻截圖）
小鵬汽車董事長何小鵬透露，正在研發更好開的車門把手。（視頻截圖）

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