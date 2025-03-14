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華裔學者返中再+1 鋰電池學者葛善海加入揚州大學

中國新聞組／北京14日電
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鋰離子電池專家葛善海。（視頻截圖）
鋰離子電池專家葛善海。（視頻截圖）

華裔學者返中再添新例。鋰離子電池專家、美國賓夕法尼亞州立大學研究副教授葛善海已全職回國加入揚州大學，視覺導航領域學者、美國康寧公司科學技術部機器視覺系統工程師占涵宇也加盟南京航空航天大學自動化學院，擔任教授、博士生導師。

綜合澎湃新聞、荔枝新聞報導，鋰離子電池專家葛善海2000年畢業於大連理工大學化學工程專業，獲工學博士學位，2005年赴美國賓夕法尼亞州立大學，先後任博士後、研究助理教授、研究副教授等職，其間兼任EC Power公司高級工程師、技術總監。

葛善海從事新型儲能技術相關研究20多年，主要研究方向包括鋰離子電池安全、鋰離子電池快充技術及數學模型等，在Nature、Joule、Science Advances等期刊上發表學術論文100餘篇。據了解，葛善海以返回中國，並加入揚州大學。

另外，視覺導航領域學者占涵宇也返國加盟南京航空航天大學自動化學院。公開資料顯示，占涵宇2016年獲美國新墨西哥州立大學哲學（電子光學專業）博士學位。畢業後，他曾先後在美國新墨西哥州立大學和美國康寧公司總部從事科研與研發工作。

占涵宇當前研究主要包括視覺導航、先進光學傳感、大氣與空間光學、多源感知與信息融合。他曾以第一或通訊作者在領域內知名期刊和會議上發表論文30餘篇，國際學術會議報告10餘次。

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