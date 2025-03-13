我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

江蘇一家連生9女「招娣、盼娣…仇娣」 老大老么差20歲

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
江蘇一家連生9女「招娣、盼娣……仇娣」，最大相差20歲。（取材自瀟湘晨報）
江蘇一家連生9女「招娣、盼娣……仇娣」，最大相差20歲。（取材自瀟湘晨報）

江蘇淮安一戶人家想生兒子卻連生九個女兒，老大和老小相差20歲，取名從招娣、盼娣、望娣……到仇娣。

瀟湘晨報報導，嵇女士表示，「當時父親就是想要一個男孩，有了這樣的一個執念，才有了我們九個姊妹。雖然我們都是女兒，但父母很疼愛我們，姊妹雖然多，家裡從來沒有虧待過我們，目前我們一大家子非常幸福。」

嵇女士們的帳號為@9姊妹，上面記錄了一家人的生活，目前發布了六部作品。帳號簡介：我們是來自江蘇的九個姊妹，同住過世界上最貴的房子，從童年一路到中年，歲月如梭，各自忙碌，相互牽掛，一起變好，一起變老，時光不老，我們不散！我是老四想娣，退休後帶領姊姊妹妹們一起拍短視頻，分享姊妹的快樂。

其中還有時隔27年，拍攝的九姊妹對比照片。

網友稱，「大開眼界，我就好奇這麽多孩子怎麼養活的」、「這種人愈想要生兒子，偏偏就是生不出兒子」、「起碼沒扔沒送，那個年代想要個兒子也能理解。但是命中無子，順其自然，這麽多女兒不比兒子差吧，要是九個兒子感覺會送命」。

也有人表示，自己周圍也有類似的情況。「村裡有家生了九個女兒，買了個男孩養，女兒全部嫁出去，家產留給養子，養老找女兒。男的真的那麼重要嗎？」

江蘇一家連生9女。（取材自瀟湘晨報）
江蘇一家連生9女。（取材自瀟湘晨報）

退休

上一則

亞洲首例／西安69歲婦移植豬腎狀況良好 已能下床活動

下一則

習或趙樂際？誰在反分裂法20年座談發言 意義大不同

延伸閱讀

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥

成都動物園吃太好？2豹「肚子快拖地」園方：安排減肥
江蘇生技公司爆炸 「2公里外門窗震、現場冒紫煙」相關畫面遭刪

江蘇生技公司爆炸 「2公里外門窗震、現場冒紫煙」相關畫面遭刪
習近平邀5萬美國青年免費訪中 參與者：活動內容像宣傳

習近平邀5萬美國青年免費訪中 參與者：活動內容像宣傳
撞死逆行、闖紅燈婦 江蘇網約車須賠50萬 網：這太冤了

撞死逆行、闖紅燈婦 江蘇網約車須賠50萬 網：這太冤了

熱門新聞

王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？