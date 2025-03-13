江蘇一家連生9女「招娣、盼娣…仇娣」 老大老么差20歲

江蘇一家連生9女「招娣、盼娣……仇娣」，最大相差20歲。（取材自瀟湘晨報）

江蘇淮安一戶人家想生兒子卻連生九個女兒，老大和老小相差20歲，取名從招娣、盼娣、望娣……到仇娣。

瀟湘晨報報導，嵇女士表示，「當時父親就是想要一個男孩，有了這樣的一個執念，才有了我們九個姊妹。雖然我們都是女兒，但父母很疼愛我們，姊妹雖然多，家裡從來沒有虧待過我們，目前我們一大家子非常幸福。」

嵇女士們的帳號為@9姊妹，上面記錄了一家人的生活，目前發布了六部作品。帳號簡介：我們是來自江蘇的九個姊妹，同住過世界上最貴的房子，從童年一路到中年，歲月如梭，各自忙碌，相互牽掛，一起變好，一起變老，時光不老，我們不散！我是老四想娣，退休 後帶領姊姊妹妹們一起拍短視頻，分享姊妹的快樂。

其中還有時隔27年，拍攝的九姊妹對比照片。

網友稱，「大開眼界，我就好奇這麽多孩子怎麼養活的」、「這種人愈想要生兒子，偏偏就是生不出兒子」、「起碼沒扔沒送，那個年代想要個兒子也能理解。但是命中無子，順其自然，這麽多女兒不比兒子差吧，要是九個兒子感覺會送命」。