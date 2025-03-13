帶癱妻跑車走紅 中國貨車司機交新女友：我對得起亡妻

聶建文此前背著亡妻。（視頻截圖）

曾帶偏癱妻子跑車四年的男子聶建文，曾是全網稱讚的「男人中的榜樣」，其妻去年1月去世，他收拾妻子遺物時痛哭視頻感動全網。不過聶建文今年2月發視頻稱有了新女友，並稱新女友為他還清7萬元（人民幣，下同，約9677美元）網貸，引來大批網友指責他「不到一年就人走茶涼」、「原來是7萬塊很難拒絕」，即使他解釋「我是人，不是神」，其深情形象仍因網暴一夕間崩壞。

來源：YouTube

綜合大象新聞、網易報導，聶建文最初走紅是因為他帶著癱瘓的妻子曹盈盈生活在貨車上，兩人在不到三平米的空間裡共同生活。他們青梅竹馬，結婚20多年一直很恩愛。2019年，曹盈盈因腦出血住進醫院，聶建文為了照顧她決定帶她一起跑車賺錢。幾年來，聶建文一邊工作一邊照顧妻子，儘管生活艱辛，但曹盈盈的身體狀況有所好轉。然而，去年1月，曹盈盈還是因病去世。

妻子去世後，聶建文拍攝了一段思念亡妻的視頻，再次引起關注。今年2月19日，他突然更新視頻介紹自己的新女友。這段視頻引發網友的不滿，有人認為他忘恩負義。

聶建文12日通過個人社交平台發布一條視頻，稱自己這幾個月遭受「網暴」。他說自從公開了自己新對象的事情後，網友們對他的聲討不斷，有的還直接發私信罵他。長時間的謾罵和指責讓他感到了困擾和焦慮。自己只是一個普通人，對感情有新的選擇是正常的，並且覺得網友把過多期望強加在他身上對他不公平；「我是人，我不是神！我對得起亡妻」。

視頻發出後，依然有很多網友覺得他就是在給自己洗白，畢竟當初的聶建文可是全網稱讚的「好男人」。

聶建文在收拾亡妻遺物時淚如雨下。（取材自奔流新聞）

網友們紛紛指責曹盈盈剛去世的時候他哭得撕心裂肺，不到一年就忘了真是人走茶涼。曾經大家都說他是最深情的男人，現在大家都指責他「渣」。

聶建文如今也帶著新女友一起跑車。（視頻截圖）

對於網友的疑問，聶建文也在視頻中做出回應。原來，當初曹盈盈去世後他痛苦萬分，一個女人每天開導他安慰他，不到三個月就貸款 給女人花了7萬多，女人卻消失了。當時聶建文甚至想到了走極端，直到今年通過一次直播他認識了現在的女友，讓他感動的是，兩人剛認識沒幾天，對方就幫助他還清了所有的網貸。聶建文也備受感動，就像他自己說的：「這樣的女人誰能拒絕？」