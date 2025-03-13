中製人形機器人解鎖全新運動技能 會騎單車、踩滑板

機器人騎自行車。(央視截圖)

北京人形機器人 創新中心12日發布了全球首個一腦多能、一腦多機的通用具身智能平台「慧思開物」。這一平台可以為人形機器人配備更聰明的「大腦」和「小腦」，能夠實現從任務理解到執行的全流程智能化，填補了具身智能領域在通用軟件系統方面的空白。另外，一款會騎自行車的機器人在上海出現了。

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北京日報報導，「具身智能在智能化方面仍處於初級階段，行業急需一個具備多本體兼容性、多場景適應性和強大泛化能力的通用智能平台。」北京人形機器人創新中心總經理熊友軍說。為了替具身智能產業補上通用軟件系統這塊重要拼圖，創新中心研發了全球首個支持多本體多場景應用的通用具身智能平台「慧思開物」。

「慧思開物」能夠實現從任務理解到執行的全流程智能化。既是一腦多能—具備處理多場景覆雜任務的泛化能力，又可以一腦多機—首次實現了單個軟件系統在機械臂、輪式機器人、人形機器人等多構型本體上的兼容。這樣一來，它就能夠適應多樣化的應用場景和任務，為具身智能機器人提供強大的感知、決策與執行能力。

「慧思開物」由AI 大模型驅動的任務規畫具身「大腦」以及數據驅動的端到端技能執行具身「小腦」構成，是支持各類機器人與物理世界交互的開放平台。

央視新聞報導，近期，具身智能，也就是具備物理實體，能夠通過感知和行動與環境交互的智能體領域新作頻出。一款全新的人形機器人在上海發布，能騎自行車、踩滑板車、玩平衡車。

這個身高1.3米的機器人不僅解鎖了全新的運動技能，還能實現給葡萄縫線等精細操作。機器人全身擁有28個自由度，搭載多模態交互大模型，能夠實現毫秒級的交互反應，通過人類的面部表情和語音語調精準作出判斷和回應。

此外，基於具身基座大模型，機器人初步具備了對操作物體的零樣本泛化能力。例如它可以僅僅通過學習人類倒水的視頻，就能「舉一反三」，識別不同的杯子，無須針對不同形狀的杯子進行重覆訓練，這也標誌著具身智能向通用化、開放化的應用方向更近了一步。

據了解，這款機器人未來將可能用於康養、服務、家庭陪伴等多種場景。