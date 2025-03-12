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長島租房落差大 通勤少幾分鐘 可能多付數百元

去年賣出158套房… 青島寶媽再就業 入行6年變銷售王牌

中國新聞組／北京12日電
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李秀英對即墨各樓盤非常了解。（取材自大河報）
李秀英對即墨各樓盤非常了解。（取材自大河報）

一邊吃飯一邊直播、諮詢電話一個接一個…，這是地產經紀人李秀英的工作日常，她憑著不服輸、不怕苦的精神，入行六年就能在一年賣出158套房，從一個37歲的青島全職寶媽變成年薪百萬的銷售王牌。

大河報報導，2020年，在家帶了8年娃的李秀英覺得自己該出去闖蕩一下了。「當時的想法很簡單，找一份工作，不用整天圍著鍋台轉。」李秀英說，當時的自己已經37歲了， 學歷也不高，就這樣踏進了房產業。

李秀英一開始從事的並不是銷售崗位，而是人事崗，月薪人民幣3000元（約415美元）。某次她統計經紀人的工資時，感受到了落差，「我當時就傻眼了，看到同事經過努力月薪超五位數，我眼饞了，我感覺別人能幹，我為什麼不能幹？」

性格豪爽的李秀英，喜歡在帶看項目時隨手拍攝短視頻，並上傳社交軟件。令她沒想到的是，無心插柳柳成蔭，讓她成了第一個「吃螃蟹」的人。在李秀英分享的短視頻下面，經常有人諮詢她房子問題，有的問政策、有的問具體的項目，每次她都認真回答，漸漸地，諮詢她的人愈來愈多。「我就想好好打理這個帳號。」李秀英說，一年大約有60套房的成交源於自媒體。

她的業績開始持續攀升，2021年，李秀英賣了75套房；2022年，賣了83套房；2023年，賣房數字再增長，突破百套達到133套房，震驚了不少同行；2024年，數字還在刷新，當年賣出驚人的158套，年薪達到百萬。

據李秀英講，她的交易紀錄是最多一天賣出了7套房。客戶能快速訂房的前提是，她做足了前期工作，讓客戶充分了解了項目。「我把房子的配套等所有的信息都給到客戶，他們再到現場就心中有數，看好樓座、挑好樓層就能定下來。」李秀英說，她記錄過，當天最快的一個客戶7分鐘就訂完房，「客戶訂完房，不耽誤八點半上班」。

李秀英有3部手機，隨時回答客戶的疑問。（取材自大河報）
李秀英有3部手機，隨時回答客戶的疑問。（取材自大河報）
李秀英在直播中，她堅持每天早中晚三播。（取材自大河報）
李秀英在直播中，她堅持每天早中晚三播。（取材自大河報）

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