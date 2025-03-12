四川3工人高空未繫安全帶被罰吊示眾 遭轟侮辱式體罰

三名工人疑似因作業沒繫安全帶，被「公開處罰」示警。（取材自大風新聞）

四川省宜賓市3名工人疑因高空作業沒繫安全帶，遭「公開處刑」，被用安全帶吊掛在工地門口「示眾」，影片發布後引發關注；不少網友認為，這項行為雖是為了工人的安全著想，但具有侮辱性質，涉嫌違法。

大風新聞報導，網友發布的影片顯示，一處建築工地內，三名工人被安全帶吊掛在安全帶使用體驗區，安全繩還在輕微晃動，3名工人無奈地耷拉著頭，疑因作業沒繫安全帶，被透過此種方式進行警示教育。

據報導，有網友表示，這項做法是為了警示教育，提升工人安全意識，比口頭的安全教育更有效果。「和生命安全比起來，這樣的懲罰不算過。」更有不少網友認為，這項行為雖是為了工人的安全著想，但具有侮辱性質，涉嫌違法。

經宜賓市三江新區住建部門工作人員核實，網友發布的視頻確為該轄區內平燁建設公司的項目工地，項目相關負責人將3人帶至安全帶使用體驗區進行警示教育，工作人員表示，「警示教育時候還是應該更加顧及工人的感受，後續我們也會和專案方進行溝通提醒，規範他們的教育方式。」

報導指出，北京德恆(西鹹新區)律師事務所李寶坤律師則表示，將工人吊起示眾的行為帶有明顯的羞辱性質，屬於對人格尊嚴、人身自由的侵犯，是違法行為。