我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：台積電邀Nvidia、超微「合資經營」英特爾晶圓代工

金秀賢毀滅式親密照再流出 嘟嘴靠近金賽綸

四川3工人高空未繫安全帶被罰吊示眾 遭轟侮辱式體罰

中國新聞組／北京12日電
三名工人疑似因作業沒繫安全帶，被「公開處罰」示警。（取材自大風新聞）
三名工人疑似因作業沒繫安全帶，被「公開處罰」示警。（取材自大風新聞）

四川省宜賓市3名工人疑因高空作業沒繫安全帶，遭「公開處刑」，被用安全帶吊掛在工地門口「示眾」，影片發布後引發關注；不少網友認為，這項行為雖是為了工人的安全著想，但具有侮辱性質，涉嫌違法。

大風新聞報導，網友發布的影片顯示，一處建築工地內，三名工人被安全帶吊掛在安全帶使用體驗區，安全繩還在輕微晃動，3名工人無奈地耷拉著頭，疑因作業沒繫安全帶，被透過此種方式進行警示教育。

據報導，有網友表示，這項做法是為了警示教育，提升工人安全意識，比口頭的安全教育更有效果。「和生命安全比起來，這樣的懲罰不算過。」更有不少網友認為，這項行為雖是為了工人的安全著想，但具有侮辱性質，涉嫌違法。

經宜賓市三江新區住建部門工作人員核實，網友發布的視頻確為該轄區內平燁建設公司的項目工地，項目相關負責人將3人帶至安全帶使用體驗區進行警示教育，工作人員表示，「警示教育時候還是應該更加顧及工人的感受，後續我們也會和專案方進行溝通提醒，規範他們的教育方式。」

報導指出，北京德恆(西鹹新區)律師事務所李寶坤律師則表示，將工人吊起示眾的行為帶有明顯的羞辱性質，屬於對人格尊嚴、人身自由的侵犯，是違法行為。

上一則

北京多區智慧城市管理平台 DeepSeek當幫手

下一則

前央視記者王志安驚傳騙婚家暴 前妻開直播淚控：他要逼死我

延伸閱讀

南韓首爾江南區工地氣爆 3名工人輕重傷

南韓首爾江南區工地氣爆 3名工人輕重傷
男欠債2000萬 四川法院公開相片懸賞200萬 網嘆：臉盲難找人

男欠債2000萬 四川法院公開相片懸賞200萬 網嘆：臉盲難找人
「靠教育吃教育」中國教育部前副部長杜玉波被開除黨籍

「靠教育吃教育」中國教育部前副部長杜玉波被開除黨籍
四川綿茂公路「禁餵令」 攔不住打卡的遊客與討食猴群

四川綿茂公路「禁餵令」 攔不住打卡的遊客與討食猴群

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50

超人氣

更多 >
態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了

態度大轉彎 金秀賢與金賽綸吻照流出 公司低調回應了
川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶

川普報復加拿大 鋼鋁關稅翻倍至50% 加幣急貶
快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據

快訊／金秀賢激吻金賽綸私密照曝光 他再曬最新證據
生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一

生活中危險無處不在 這按摩工具竟是其中之一
好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬

好市多薪低？ 員工曝年薪6位數、退休金已百萬