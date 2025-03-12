宇樹科技創始人王興興：我不是學霸 高中英文只及格3次

宇樹科技創始人王興興。（視頻截圖）

宇樹科技的人形機器人 在春晚舞台一戰成名，更掀起中國新一波機器人浪潮，90後的創辦人王興興 也成為關注焦點。近日人民日報發布一段王興興的演講，他說自己不是學霸，還自爆高中時英文只及格過三次，創業之初更四處碰壁；對比宇樹科技目前的成功，網友讚嘆「這經歷真是傳奇」、「家長不要再卷了」。

綜合瀟湘晨報、九派新聞報導，人民日報新媒體日前發布「獻給春天的演講：相信」影片，講述人「90後」王興興開創了全球低成本高性能足式機器人的技術先河；他和團隊研發的四足機器人，已占全球近7成銷售份額，今年春晚被大家熟知的跳秧歌的「機器人」，就來自這家公司。

王興興曾公開分享過從浙大「落榜」到「開掛」的人生經歷，自曝英語考300次只及格過3次。王興興稱自己從小偏科就很嚴重，英語成績很爛，甚至考研浙大時也因英語太差而落榜。因此後面到上海大學去做四足機器人，不過塞翁失馬焉知非福，沒想到自己能因此成功。

在談到偏科影響成績的問題時，王興興表示：「在本科以前我還是很擔心的，我甚至有點自卑。但是到本科以後，因為有更多的發揮空間，我2013年到2016年做的x dog其實大大的建立了我的自信。」

王興興表示，他也曾自我懷疑、充滿焦慮，但，他有自己的熱愛，「我把所有的課餘時間都用來做『小發明』。 10歲，用廢棄紙板做風力小車；15歲，用廢舊鐵皮做微型引擎、當航模；19歲，我想做個機器人試試，但沒有一個人看好。」

王興興說，他不相信這世上有不可能的事，「沒有設備，就用手工小鑽頭、銼刀和剪刀，沒有資金，就買9塊錢的零件，找沒人要的邊角料。最後，我只用200塊，就『手搓』了一個小的雙足機器人。」

他並表示，前進的路也是一次次「快與慢」、「長與短」的抉擇，身處「快時代」，他寧可「慢」一點，也不去走捷徑、抄近路，他還是願意下笨功夫，堅持自主研發；「我相信，堅持做難而正確的事，時代不會辜負長期主義者。」