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北京多區智慧城市管理平台 DeepSeek當幫手

中國新聞組／北京12日電
北京昌平區智慧城市交通綜合管理平台，接入DeepSeek大模型。(圖／本報北京傳真)
北京昌平區智慧城市交通綜合管理平台，接入DeepSeek大模型。(圖／本報北京傳真)

DeepSeek大模型技術火爆全球，春節過後，北京市多區已開展實踐探索，將智慧城市管理平台、政務服務平台等接入部署DeepSeek大模型，利用人工智慧賦能城市管理、政府服務和基層社會治理。

周日下午3點，昌平區城市管理委城市運行監測科工作人員趙子正在值班，突然，面前的智慧城市交通綜合管理平台大螢幕上，一條應急預警資訊引起了他的注意。系統顯示：樂多港東門周邊人流較平日激增200%，根據過往經驗，該時段遊客集中離場，容易引發交通壅堵。

趙子立即打開接入了DeepSeek大模型的「昌平城市運行助手」，系統結合商圈活動排期及周邊即時路況，很快識別出運力運量偏差。不到20分鐘，系統自動生成交通應急方案。趙子立即將方案推送給各單位及公交公司，經管理人員研判後由公交公司執行方案，通過動態發車系統增加運力。

得益於提前安排部署，樂多港遊客快速疏散，周邊交通運行平穩。當天實際運行資料顯示，下午4點15分至5點30分高峰期公交承運效率提升65%，乘客等待時間壓縮了半小時，實際等待時間平均只有12分鐘。

DeepSeek大模型還上崗豐台區政務服務中心。通過訓練，不斷將政務事項資料「喂」給大模型，促進它不斷成長，變成「百事通」，讓每位辦事群眾能享受到更優質的政務服務。

昌平「回天大腦」基層治理政務系統也部署應用了DeepSeek大模型。社區工作者只需簡單操作，即可獲得精準的政策解讀、資料分析及問題解決方案，提升了工作效率和服務品質。

新技術融入城市管理，這並非首次，大模型之前，AI視頻識別、大資料分析、雲計算、物聯網等新技術都已在北京城市智慧管理中得到應用。

DeepSeek 春節 人工智慧

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