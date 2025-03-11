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2個尾號8個7的手機號拍出驚人價錢 網酸：有錢沒地方花

中國新聞組／北京11日電
兩個尾號8個7的手機號碼都拍出超過250萬的價格，且買家為同一人。（取材自大皖新聞）
兩個尾號8個7的手機號碼都拍出超過250萬的價格，且買家為同一人。（取材自大皖新聞）

兩個尾號為8個「7」的手機號碼近日在網上公開拍賣引發關注，其中，運營商為中國移動的「18377777777」最終成交價為285.2萬元（人民幣，下同，約39.35萬美元），運營商為中國電信的「18077777777」最終成交價為254.4萬元。

大皖新聞報導，在阿里資產·司法網站上，上述兩個號碼中，「183」的號碼歸屬地為廣西欽州市，「180」的號碼歸屬地為廣西南寧市，發布競買公告的都是西藏自治區山南市中級人民法院，兩個號碼同時於「2025年03月8日10時至2025年03月9日10時止（延時除外）」在淘寶網司法拍賣網絡平台上進行公開拍賣。

兩個號碼的起拍價都是88萬元，保證金為4萬5000元，增價幅度是2000元。競買公告中還介紹，「18377777777」的號碼「目前套餐為5G智享套餐（個人版）128元檔；該號碼為12級吉祥號碼，入網或者過戶需要預存1萬5000元，設置月低消費1500元，消費期限20年。」「18077777777」手機號碼「目前套餐為天翼暢享40GB套餐－國內－399元（升級），優號低消1000元。該號碼新裝及過戶的標準資費為3000元，預存2萬元。」

西藏自治區山南市中級人民法院工作人員表示，兩個號碼原分屬兩個人，目前經了解，在兩個號碼的競拍中，最後勝出的是同一個人，競買人已經聯繫了法院，「有一個尾款撥付期限，期限內他撥過來之後會協助競買者過戶。」

網友說，「估計錢沒地方花，買2個號碼也好」、「錢多人傻這句話的意思我現在明白了」、「貧窮限制了想像力」、「看到新聞立馬打過去，顯示電話已關機，難道忘記充值了，估計天天騷擾不斷吧」。

兩個尾號8個7的手機號碼都拍出超過250萬的價格，且買家為同一人。（取材自大皖新...
兩個尾號8個7的手機號碼都拍出超過250萬的價格，且買家為同一人。（取材自大皖新聞）

拍賣 法網 淘寶

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