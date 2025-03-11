26歲小伙泰山陪爬 「抱著女客人頂登」1年賺30多萬

遇到客人走不動，小陳會抱她上山。（視頻截圖）

「泰山陪爬」已然成為中國年輕人兼差熱門選擇，但在眾多競爭下，一名26歲的體育畢業生一年竟賺了30多萬元（人民幣，下同，約4.1萬美元），他的顧客都是25至40歲的女性，如果客人走不動了，他還會抱著對方登頂。網友雖然羨慕他的收入，卻也直呼「一般人真接不了這活」。

來源：YouTube

綜合海報新聞等媒體報導，26歲的小陳透露，自己是體育畢業生，大學畢業後就開始做這行，基本上一天爬兩趟，白天爬一趟600元，晚上的話是700元，顧客年齡在25歲至40歲之間，都是女孩，生意好的話一個月能賺4、5萬元，一年可賺30多萬。如果客人走不動，小陳會協助她們上山，從視頻中可看到，從牽人、公主抱、背人，甚至扛人都有。小陳說，在爬泰山的最後1000多個階梯，扛著女生登頂僅需要30分鐘，遇到170斤（85公斤）的客人「很正常」。

26歲的小陳靠泰山陪爬，一年賺30多萬元。（視頻截圖）

另有消息指出，小陳的陪爬事業已經做大，團隊現在有50多人，他除了陪爬還負責接單派單。

有網友羨慕小陳的工作可以天天抱美女，還稱他「掙錢健身兩不誤」，還有人笑稱大多數的女性是貪圖他的顏值才找他陪爬。

遇到客人走不動，小陳會抱她上山。（視頻截圖）