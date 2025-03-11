我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大對紐約、密西根、明州電力 徵25%附加費

「國民通用」保險遭駭 16萬紐約市民隱私外洩

中國00後主播「吃螃蟹」 用DeepSeek直播1天賣出3.3億

記者賴錦宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
00後直播主用DeepSeek直播，1天賣出3.3億元。（取材自微博）
00後直播主用DeepSeek直播，1天賣出3.3億元。（取材自微博）

據財聯社報導，DeepSeek暴紅後，第一批「吃螃蟹」的人已用它賺到了第一桶金。有義烏老闆利用DeepSeek賣空小商品，也有博主用DeepSeek寫歌獲利數萬元。

近日，中國「00後」直播主用DeepSeek直播1天賣出3.3億元(人民幣，下同，約4571萬美元)再度引發關注。

DeepSeek作為一款功能強大的AI工具，正在為直播電商行業帶來革命性的變化。據悉，該「00後」主播團隊早已開始運用DeepSeek來整理和優化直播話術，大幅提升了工作效率。這種創新性的應用使得主播能夠更加精準地把握消費者心理，提供更具吸引力的內容，從而實現銷售業績的飛躍。

DeepSeek的應用不僅限於直播話術的優化，還可以幫助團隊進行數據分析、商品推薦和個性化營銷等多方面的工作。通過AI技術的輔助，主播團隊能夠更好地了解用戶需求，制定更有針對性的銷售策略，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。

除直播電商，DeepSeek的應用也已延伸到多個領域。義烏一些商家利用DeepSeek成功實現了小商品的「賣空」操作，而一些博主則通過DeepSeek創作歌曲獲得了可觀的收入。這些成功案例顯示，AI技術正在為各行各業帶來新的機遇和挑戰。

00後直播主用DeepSeek直播，1天賣出3.3億元。（取材自微博）
00後直播主用DeepSeek直播，1天賣出3.3億元。（取材自微博）

DeepSeek AI 電商

上一則

AI進化到養豬…從咳嗽聲診斷健康 還能配料、監測環境

延伸閱讀

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門
港女星自曝父病重保母搶家產 網：這麼狗血 電視劇才有

港女星自曝父病重保母搶家產 網：這麼狗血 電視劇才有
美政府擬禁用DeepSeek 恐不能上架App商店

美政府擬禁用DeepSeek 恐不能上架App商店
誰厲害？DeepSeek自認最強大腦：Manus是全能打工人

誰厲害？DeepSeek自認最強大腦：Manus是全能打工人

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
王志安的前妻李汀9日突然開網路直播，在鏡頭前淚流滿面，控訴王志安欺騙她離婚。(擷自YouTube@大臉撑在小胸上)

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

2025-03-09 11:49
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
民警在高鐵列車停車場巡邏。 （中新社）

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

2025-03-08 20:50

超人氣

更多 >
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了
華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單

華人回鄉裝滿美國伴手禮 她分享高質感又不占位清單
華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣

華人無照美髮 價低3倍狠搶客 遊走法律邊緣
川普推「金卡」簽證 紐約、洛杉磯、邁阿密…更買不起房

川普推「金卡」簽證 紐約、洛杉磯、邁阿密…更買不起房