中國00後主播「吃螃蟹」 用DeepSeek直播1天賣出3.3億

00後直播主用DeepSeek直播，1天賣出3.3億元。（取材自微博）

據財聯社報導，DeepSeek 暴紅後，第一批「吃螃蟹」的人已用它賺到了第一桶金。有義烏老闆利用DeepSeek賣空小商品，也有博主用DeepSeek寫歌獲利數萬元。

近日，中國「00後」直播主用DeepSeek直播1天賣出3.3億元(人民幣，下同，約4571萬美元)再度引發關注。

DeepSeek作為一款功能強大的AI 工具，正在為直播電商 行業帶來革命性的變化。據悉，該「00後」主播團隊早已開始運用DeepSeek來整理和優化直播話術，大幅提升了工作效率。這種創新性的應用使得主播能夠更加精準地把握消費者心理，提供更具吸引力的內容，從而實現銷售業績的飛躍。

DeepSeek的應用不僅限於直播話術的優化，還可以幫助團隊進行數據分析、商品推薦和個性化營銷等多方面的工作。通過AI技術的輔助，主播團隊能夠更好地了解用戶需求，制定更有針對性的銷售策略，從而在激烈的市場競爭中脫穎而出。