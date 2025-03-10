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浙13歲少女練成「小李飛刀」連拿金牌 「同齡無對手」

中國新聞組／北京10日電
章可依身懷飛刀絕技，在網路上暴紅。（視頻截圖）
章可依身懷飛刀絕技，在網路上暴紅。（視頻截圖）

浙江寧波一位13歲的女孩因高超的「射飛刀」技術，在網路上走紅，被讚是古龍小說「小李飛刀」李尋歡的女兒。她的父親說，一開始只是學好玩的，沒想到女兒很有天分，於是讓她拜師學藝；現在女兒的飛刀最遠射程達6米、可連中53刀，「在國內同齡人裡無對手」，連獲金牌。

綜合新民晚報、潮新聞報導，一段網路上火紅的影片中，目前就讀初一的章可依雙手握著十來把飛刀快速出手，嗖嗖嗖瀟灑一揮，飛刀全部命中目標。

章可依的父親章得民說，最初是因為發現女兒性格太內向，所以給她報了一個武術班，「她學得很快，身體協調性和反應速度都很出色，學起技巧來比別人快很多，一天的學習成果比別人三個月的都要好。」

電視劇「小李飛刀」劇照。（取材自新民晚報）
電視劇「小李飛刀」劇照。（取材自新民晚報）

於是章得民開始全力支持女兒鑽研飛刀，2023年與女兒遠赴青島，拜非物質文化遺產武術飛刀傳承人龍武堂鞠真飛為師。章可依寒暑假每天早上7時半起床，練到中午12時，雙休日中有一整天都在練習；但學校課業也不能放鬆，按照章得民的說法是，一年只有年三十和初一她才能擁有完整的休息時間。

章可依從未想過放棄，「通常是哭完擦乾眼淚繼續練習，傳統武術教會我的不僅僅是技能，還有堅韌不拔的意志」。她的拿手絕技之一是高難度的「螺旋12連飛」，要在轉圈的同時，完成12連飛的百發百中。而這個絕技練成的背後，是章可依八年的舞蹈基礎與幾萬次的練習，劃破手指是常有的事。

章可依表示，在學飛刀之前，鋼琴就已經過了10級，舞蹈也已經8級了。其父親表示，目前她飛刀技術，在國內同齡人裡無對手。

章可依已獲得過2023年山東省第六屆武術大會、武術飛刀項目三米準度和速投冠軍、2024年山東省武術飛刀飛斧、國際邀請賽少年組三米速投冠軍。目前，章可依的直飛紀錄達到了6米53刀中靶。

章可依手舉裁判證書。（取材自新民晚報）
章可依手舉裁判證書。（取材自新民晚報）

抖音上，章可依的粉絲已近13萬，有多部影片的播放量已超過1500萬，甚至還火到了國外。許多網友留言：「李尋歡的女兒，好颯」、「小章飛刀，例無虛發」、「這個眼神太絕了」、「文武雙全的具象化」。

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