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山西橋下驚現大量百元鈔 估有10萬 民眾怕有隱情不敢撿

中國新聞組／北京10日電
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山西呂梁學院大橋底下發現大量疑似百元鈔票。（取材自大風新聞）
山西呂梁學院大橋底下發現大量疑似百元鈔票。（取材自大風新聞）

山西呂梁學院大橋底下日前出現大量疑似百元鈔票，散落在結冰的河面上，引來大量民眾圍觀，由於數量龐大，也沒有民眾敢撿，目前警方已將這些紙鈔收集起來調查。知情人表示據說是真鈔，「最少有10萬元」，但呂梁公安局表示，暫無法確定鈔票真假。

大風新聞報導，呂梁學院大橋位於該校新校區旁，冬天水不深，目前橋下部分河面仍結冰，人員可以在上行走。

民警撿拾掉在橋下的大量紙鈔。（取材自大風新聞）
民警撿拾掉在橋下的大量紙鈔。（取材自大風新聞）

根據目擊民眾上傳的影片，大橋四、五米高，下方河面散落著不少百元大鈔，現場疑似遺留一個黑色袋子，紙鈔旁還有不少燃放後丟棄的花炮。有民眾報警後，幾位民警與消防車到場，利用消防車的梯子下到河面上收集紙鈔，另有民警在橋上拍攝記錄，現場亦有不少市民圍觀。

現場民眾表示，還不清楚是誰丟的紙鈔，「估計是一兩天前扔下去的，最少有10萬元（人民幣，約1.4萬美元），而且不是假幣，不是練功券」。練功券全稱為銀行練功專用券，也叫出納點鈔專用紙，是供銀行人員練習點鈔技能時替代真鈔的工具。該網友稱：「面對這麽多錢不敢撿，誰敢撿啊，現場有那麽多人看著。」

西屬巴派出所民警稱，還不確定這些紙鈔的真偽，仍在調查中。

另據極目新聞報導，目擊者苗先生表示，橋下的紙鈔「有散開的，也有整沓的，有的錢上還有封條」。

消息傳開後，有網友笑稱「下次誰再遇到這種事情叫我就好，怎麽能麻煩警察叔叔呢？」，也有網友說「一兩百我敢撿，這麼多我是真不敢」，更有人懷疑「背後是不是有什麼命案或者祕密？」

民警撿拾掉在橋下的大量紙鈔。（取材自大風新聞）
民警撿拾掉在橋下的大量紙鈔。（取材自大風新聞）

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