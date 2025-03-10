浙大48歲教授出差猝逝 遺孀發公開信 揭夫瘋狂工作時間

浙江大學金屬材料研究所所長劉永鋒日前猝逝，年僅48歲，再度引發各界對學術界「內卷」的檢討。（取材自微博）

中國「內卷」情形嚴重，連學術界也受害。近日傳出知名材料學者、浙江大學教授劉永鋒1月在會議現場突發腦溢血，搶救40多天後去世，享年48歲。其遺孀發表公開信稱，高校中青年科研工作者的過勞狀況普遍存在，劉永鋒18年來嚴重過勞，盼他的努力能得到公正對待，更希望學校和社會建立起保障他們健康的有效體系，讓類似悲劇不再發生。

綜合澎湃新聞、香港 01等媒體報導，網上熱傳一份「劉永鋒教授愛人呼籲關注高校科研工作者過勞問題」的公開信，文中提到，劉永鋒是1月21日在西安出差會議現場突發腦溢血，其後於3月5日離世。

其妻子表示，劉永鋒出事後，家屬調取了他車輛進出浙江大學的詳細紀錄，並通過鐵路購票紀錄和各航空公司軟件，復原了他近一年怵目驚心、近乎瘋狂的工作時長。去年3月起至出事前，法定工作日為183天，劉永鋒實際工作日達到319天。其中，出差135天；非出差的日子，下班時間晚於10時的有105天，「這樣高強度的工作狀態他已經持續了整整18年。」

劉永鋒妻子表示，中青年科研工作者的過勞情況普遍存在，呼籲學校和社會關注高校中青年科研工作者的過勞狀況。

全國政協委員、中國社會科學院文學研究所研究員劉寧也在兩會 期間針對此事發表意見，她表示，「勤勞很好，但不要過勞」。呼籲社會不要把過勞當成典型、樹為榜樣，要保障年輕人的休息權。

據了解，劉永鋒是浙江大學求是特聘教授，博士生導師，主要從事儲氫材料和鋰離子電池電極材料的設計、合成及其性能調控的基礎理論和應用研究，在金屬配位氫化物儲氫材料的奈米化和性能調控、儲氫電極合金新體系創製，和高容量儲鋰材料可控制備等方面，取得了一系列創新性成果。