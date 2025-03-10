浙大48歲教授出差猝逝 遺孀發公開信 揭夫瘋狂工作時間
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中國「內卷」情形嚴重，連學術界也受害。近日傳出知名材料學者、浙江大學教授劉永鋒1月在會議現場突發腦溢血，搶救40多天後去世，享年48歲。其遺孀發表公開信稱，高校中青年科研工作者的過勞狀況普遍存在，劉永鋒18年來嚴重過勞，盼他的努力能得到公正對待，更希望學校和社會建立起保障他們健康的有效體系，讓類似悲劇不再發生。
綜合澎湃新聞、香港01等媒體報導，網上熱傳一份「劉永鋒教授愛人呼籲關注高校科研工作者過勞問題」的公開信，文中提到，劉永鋒是1月21日在西安出差會議現場突發腦溢血，其後於3月5日離世。
其妻子表示，劉永鋒出事後，家屬調取了他車輛進出浙江大學的詳細紀錄，並通過鐵路購票紀錄和各航空公司軟件，復原了他近一年怵目驚心、近乎瘋狂的工作時長。去年3月起至出事前，法定工作日為183天，劉永鋒實際工作日達到319天。其中，出差135天；非出差的日子，下班時間晚於10時的有105天，「這樣高強度的工作狀態他已經持續了整整18年。」
劉永鋒妻子表示，中青年科研工作者的過勞情況普遍存在，呼籲學校和社會關注高校中青年科研工作者的過勞狀況。
全國政協委員、中國社會科學院文學研究所研究員劉寧也在兩會期間針對此事發表意見，她表示，「勤勞很好，但不要過勞」。呼籲社會不要把過勞當成典型、樹為榜樣，要保障年輕人的休息權。
據了解，劉永鋒是浙江大學求是特聘教授，博士生導師，主要從事儲氫材料和鋰離子電池電極材料的設計、合成及其性能調控的基礎理論和應用研究，在金屬配位氫化物儲氫材料的奈米化和性能調控、儲氫電極合金新體系創製，和高容量儲鋰材料可控制備等方面，取得了一系列創新性成果。
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