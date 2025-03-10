河南女月薪4600 1原因每天開車110公里、花百元通勤

河南一名女子連續九年每天通勤110公里，過路費加上油錢一天就要100元民幣。（視頻截圖）

近日河南 出現一名自稱「最強牛馬」的女子，她連續九年每天通勤110公里，光油費和高速通行費每天就得支出100元（人民幣，下同，約13.8美元）。網友猜測她工資肯定非常高，也可能是公司老闆或老闆娘，當事人出面澄清稱並非家裡富有，自己只是個每月工資4640元的普通打工人，沒換工作純粹是因為公司氛圍好，工作很開心。

綜合寧波晚報等媒體報導，董姓女子稱自己每天從滎陽廣武收費站上高速路，從焦作嘉應觀收費站下，再走30分鐘左右的國道，往返路費40元，油費約50至60元，等於每天上班成本就高達100元。網友依照每月上班22天計算，推算董女光上班開車的支出就要2200元，若再加上車輛維修保養費用，每月工資若沒有2500元以上根本無法維持，猜測她的工資應該相當豐厚，不然就是丈夫或自己家裡財力足夠。

董女出面澄清，稱自己只是單純的打工人，每月工資也就4640元，之所以可以堅持這麽久，是因為公司氛圍很好，自己特別喜歡，而且即便是在疫情 期間，公司也沒有拖欠過一分錢工資，因此她出於熱愛就一直待在了那裡。

有網友笑稱，董女士每天跑這麼遠的路，應該換成電動車 ，能節省一大筆油錢；也有人認為董女士肯定還是因為家裡不缺錢，否則每月2000多塊錢的實質收入，就算再喜歡工作也會被生活壓垮。