大疆拒絕「再卷」 強制員工9時下班 網友為何不看好？

大疆曾被稱為「最卷」的科技公司，晚上仍燈火通明。圖為大疆總部。（取材自微博）

深圳以生產無人機著名的大疆創新科技，長期以來公司加班情況嚴重，此前被貼上「最卷」、「加班嚴重」等標籤，近日，該公司主管做出重大決定，開始強制員工晚上9時下班。

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綜合媒體報導，此前在社交媒體上有爆料稱，大疆公司調整考勤制度，要求員工提前至9時上班。大疆公司曾回應：「強制9時上班」為謠傳。現在，大疆不強制9時上班，開始強制9時下班，該話題登上熱搜第一。

大疆深圳總部技術部門員工蔡珉表示，2月27日，主管在部門組會上提出，為了大家的健康著想，不提倡過度加班，沒有必須完成的任務，那就早點下班回家，「必須9時下班」。

2月27日晚上9時，每個部門的HR到每層樓趕人，受寵若驚的員工們一分鐘內收拾東西開溜，整層樓的人幾分鐘內走光，像在進行消防演練。

蔡珉說，他所在部門負責較核心的研發工作，以往得晚上11、12時才下班，現在9時10分左右，整個樓層100多人都走光了。

據報導，在社交平台上，不少大疆員工曬出了自己被「趕」下班的經歷；有員工直呼「人生第一次被趕出公司」；還有的員工喜迎強制下班晚高峰。

在「996」成為常態的互聯網和製造行業，愈來愈多公司加入到「反內卷」行動中。就在2月中旬，家電巨頭海爾宣布，總部所有部門強制雙休，周六不准加班，甚至關閉食堂、切斷加班後勤保障。

對此，有網民肯定「肯改變就是好事，就有希望」、「兩會 開的還是有用」、「雖然9時也挺晚的，但終歸是個好的轉向」。

也有網民並不買帳：「這是什麼值得吹的事嗎，如果強制6時下班才是牛」、「希望不要出現從公司『下班』，回家『加班』的情況」、「但是活並不會變少」。