麵塑、仿古瓷…北京非遺技藝 巧塑哪吒搭熱潮

麵塑哪吒。(圖／本報系聯合報北京傳真)

隨著電影「哪吒之魔童鬧海」熱度節節攀升，北京非遺代表性傳承人、手工藝者也紛紛行動起來，哪吒等經典形象在他們的指尖「綻放」出別樣光彩。

走進京彩瓷博物館，造辦處的桌面上擺放著各種製作到不同階段的釉上彩繪半成品。既有畫在杯子上的哪吒、石磯娘娘、太乙真人，也有在瓷片上的哪吒、申公豹等形象，個個惟妙惟肖，纖毫畢現。

北京仿古瓷非遺技藝傳承人黃老師正專注地坐在桌前，手持繪瓷筆，蘸取礦物質顏料，在瓷片上精心勾勒著哪吒的輪廓。他說：「勾線是第一步，一件釉上彩繪作品的製作要經過勾線、彩色，還要經歷兩次入窯燒製，需要一至兩周的時間才能完成。」

在光滑的釉面上作畫，不像畫在平面的紙上，難度要高很多。「顏色要想畫得均勻，得先用筆塗色，再用小海綿一點點拍勻。礦物質粉和油的配比也很有講究，油多了，燒製時平滑的線條會出現小刺，影響美觀；油少了，筆在釉面上又難以順暢滑動。」

除了釉上彩繪，京彩瓷博物館中，京彩瓷第五代傳承人于女士通過掐絲琺瑯技藝，讓哪吒、敖光等角色栩栩如生。別看敖光這個形象做出來只有十幾釐米高，可細節豐富，像是發絲、犄角上彎繞的地方多，可以說是「小而精」，光是掐絲就需要整整一天。

京彩瓷博物館工作人員介紹，這些以哪吒電影周邊為主題的手工藝品會在館內展出，後續還會通過體驗課程的形式面向公眾開放。

北京通州區非遺麵塑代表性傳承人陳豔玲通過自己的雙手，將哪吒形象以麵塑的形式生動地呈現出來。「製作一個完整的麵塑哪吒，工序複雜且精細。」陳豔玲邊說邊拿起一塊麵，手指靈活地演示起來。她揉出哪吒的臉，用棒針工具在臉部中間靠下的位置輕輕按壓出眼窩，又巧妙地做出鼻子和嘴巴，再搓出黑色細長條貼出眉毛…，在她巧手下，一個頑皮靈動的哪吒頭初見雛形。