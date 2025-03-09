愛國表態翻車？劉亦菲轉發央視貼文被指不夠 挨轟「擦邊球」

劉亦菲。（取材自微博）

中國演員劉亦菲 又上熱搜，近日傳出她可能成為華為 代言人的消息，但劉亦菲在兩會 期間轉貼央視貼文，被網友揪出未在文中提到「中國台灣省」等關鍵詞，質疑她又打「擦邊球」，痛批「表態無效」，劉亦菲愛國表態翻車。

近日有網友發現，劉亦菲和余承東互相關注了對方微博，且余承東8日發布了一條視頻，並配文「黃玫瑰代表自由和勇敢，祝女性朋友節日快樂！」該視頻顯示了一輛裝扮了大量黃玫瑰的智界R7，隨後，劉亦菲也點讚了該條微博。網友紛紛猜測劉亦菲要和華為進行合作，「有一種神仙姐姐馬上要成為華為代言人的感覺」。

然而，劉亦菲雖然在中國出道，實際上卻是美國國籍，一直以來都被部分網友質疑她「不夠愛國」，加上兩會期間，央視新聞在網路上掀起「台灣唯一稱謂是中國台灣省」的轉發運動，劉亦菲雖也轉發貼文，卻在正文中只寫了「只有一個中國」，與其他藝人相比，少了「台灣唯一稱謂是中國台灣省」、「台灣從來不是一個國家」等關鍵詞，讓中國網友紛紛痛批她打「擦邊球」，對她的轉發行為並不埋單。

有網友揪出劉亦菲過往的貼文，質疑她在台灣問題上打擦邊球已經不是第一次，「每次有話題，有文案，但是🇺🇸人劉亦菲從來都是鑽空子，明眼人都看出來迴避什麼」、「為啥劉亦菲每次都偷偷刪掉tag啊？全國人民都帶著tag她格外醒目」。

還有網友認為，劉亦菲背後的資本是美國那邊，她為了討好美國，但又不想放棄內娛這塊賺錢的大蛋糕，「這才又要玩文字遊戲搞擦邊」。

連帶著，網友也開始質疑華為可能找劉亦菲代言的正當性，「以前營銷不買華為就是不愛國，現在請美國人代言，還是一個在台灣問題上模糊立場的美國人」、「華為你不標榜愛國品牌嗎？中國人上趕著給美國人繳稅啊？」