3月的上海迪士尼改名了？ 是真的…跟「公主月」有關

有網友發現，上海迪士尼樂園的名字被改成了「迪士妮樂園」。（取材自快科技）

有網友近日發現上海迪士尼 樂園的名字被改成了迪士「妮」樂園，引發網友討論，相關話題更是登上社交平台熱搜。對此，有網友表示，這不是迪士尼第一次改名，有網友稱3月是「公主月」，所以在這個月會做這種設計。

來源：YouTube

綜合媒體報導，據了解，上海迪士尼此前也多次在3月有類似的更名。另據上海迪士尼度假區公眾號2022年發文，為了慶祝婦女節，為women喝采，位於樂園主入口的「迪士尼」會限時變身為「迪士妮」。

資料顯示，上海迪士尼樂園於2016年6月16日正式開園，占地1.16平方公里，主題園區分為米奇大街、奇想花園、探險島、寶藏灣、明日世界、夢幻世界、迪士尼·皮克斯玩具總動員，擁有迪士尼城堡、漫威 英雄總部、巴斯光年星際營救等遊樂項目。

2017年，包含上海迪士尼樂園在內的上海迪士尼度假區獲「2016-2017年度中國建設工程魯班獎」。2020年3月24日，第11屆中國最佳文化旅遊大獎榜單發布，上海迪士尼樂園榮獲「年度最佳文化旅遊大獎」。