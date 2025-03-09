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「女性力量」成商機 北京商圈紛擺女權語錄牆留客

中國新聞組／北京9日電
西單一個熱門商場8日舉行「Girl's Power與Girl's Talk」婦女節限時活動，在商場中庭擺放「女性語錄牆」，印有多個鼓勵女性獨立自強、打破刻板印象的字句。（取材自微博）
西單一個熱門商場8日舉行「Girl's Power與Girl's Talk」婦女節限時活動，在商場中庭擺放「女性語錄牆」，印有多個鼓勵女性獨立自強、打破刻板印象的字句。（取材自微博）

今年三八婦女節適逢周末，商家紛紛瞄準女性消費者推出各種宣傳和促銷，北京西單、王府井等主要商圈，有商場擺放主題為「女性力量」留言牆，被過百張留言紙條貼滿，吸引許多女士打卡。

有港媒報導，在遊客必去的王府井大街，沿途可聽見英文、韓文、俄文、泰文等不同語言。西單多間食肆爆滿，一個熱門商場當天舉行「Girl's Power與Girl's Talk」婦女節限時活動，在商場中庭擺放約三米寬、兩米高的「女性語錄牆」，印有多個鼓勵女性獨立自強、打破刻板印象的字句。商場在牆邊放有紙筆，歡迎民眾寫下節日祝福、貼到牆上，也可以從牆上取走他人的留言，與陌生人「交換溫柔」。

留言中有許多「女孩不用依賴別人」、「職場不需要化妝」、「不是女王也不是女神」、「做不被定義的婦女」、「穿衣自由」等宣言。留言牆吸引許多路人圍觀，其中多數為年輕女性，一部分動筆參與其中。

對此，有網友表示「我城3.8婦女節，專治你的誇誇能量不足」、「帶走一張陌生姐妹的留言賀卡，和素未謀面的她交換溫柔」。

策畫該項目的負責人表示，商場的目標客戶是18至35歲的年輕人，希望留言牆能吸引顧客參與促進人流。被問及是否擔心有人在留言牆上搗亂，該負責人表示，該活動已向當局報備，商場保安會幫忙看守，自己也會不時檢查。

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